BNDES mobilizou R$ 1,35 bi em doações para ações socioambientais em 3 anos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) conseguiu mobilizar R$ 1,35 bilhão em “recursos de terceiros” para “ações com impacto socioambiental relevante” nos últimos três anos, incluindo doações filantrópicas de empresas em programas de “matchfunding”. Nesses programas, turbinados em meio às medidas lançadas pelo banco para mitigar a crise causada pela Covid-19, o BNDES aplica “recursos não reembolsáveis” em ações de filantropia, desde que seja acompanhado por doadores privados.

Valor global para as ações atingiu R$ 2,45 bi

Geralmente, o banco coloca R$ 1 para cada R$ 1 doado por terceiros. Com isso, o valor global destinado para as “ações com impacto socioambiental relevante” nos últimos três anos foi de R$ 2,45 bilhões. Num período mais amplo, de 15 anos, o valor chega a R$ 6,9 bilhões, com participação maior do BNDES (R$ 5,2 bilhões, acrescentados de R$ 1,7 bilhão de terceiros).

Apenas o Salvando Vidas, programa de “matchfunding” lançado para enfrentar a pandemia, com doações para custear ações sanitárias, arrecadou R$ 140 milhões. Já o Resgatando a História, ligado à preservação de patrimônio histórico, obteve R$ 618 milhões para 43 projetos de restauração, sendo R$ 384 milhões do BNDES, com o restante completado por doações de terceiros.

Banco firmou parcerias com entidades sem fins lucrativos

O BNDES também buscou firmar parcerias com entidades sem fins lucrativos, como o acordo com o Movimento Bem Maior (MBM), em 2021. No mês passado, as instituições anunciaram o primeiro fruto do acordo, a seleção de seis projetos (cinco de apoio à educação básica pública, um de promoção do empreendedorismo da população de baixa renda) propostos por organizações sociais, que receberão R$ 53,1 milhões no total.

O MBM foi criado em 2018 e trabalha pelo fortalecimento da filantropia no País e pela promoção da cultura de doação entre os mais ricos, especialmente no meio empresarial. Em 2022, o MBM fez o quarto edital do programa “Futuro Bem Maior”, que visa o desenvolver entidades sem fins lucrativos de pequeno porte. Os projetos selecionados foram anunciados no dia 6. Em todos seus editais, “Futuro Bem Maior” já apoiou 105 entidades, disse a diretora do MBM.





