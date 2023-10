Bradesco capta R$ 1,3 bilhão com IFC para dar crédito a empresas da economia criativa

Empresas de artesãos da Feira de Caruaru, em Pernambuco, estão entre as completadas pelo crédito Foto: MONALISA LINS / AE

O Bradesco captou US$ 250 milhões - R$ 1,3 bilhão - com a International Finance Corporation (IFC), o braço financeiro do Banco Mundial, em Washington. Os recursos serão usados pelo banco brasileiro para bancar empréstimos para micro, pequenas e médias empresas.

O foco será dar crédito nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, sobretudo para as empresas que atuem em setores da economia criativa, que incluem indústrias que usam a cultura, criatividade e propriedade intelectual como principal insumo para criar produtos com valor comercial. Elas incluem empresas que atuem em arte, entretenimento, design, mídia e moda, entre outros segmentos.

“Daremos foco na valorização de atividades da economia criativa, fortalecendo a cultura local nessas regiões”, afirma o diretor de sustentabilidade no Bradesco, Marcelo Pasquini.

Empresas de Arranjos Produtivos Locais receberão empréstimos

Na parceria com a IFC, o foco do Bradesco é emprestar para pequenas companhias que façam parte dos chamados Arranjos Produtivos Locais (APLs), que representam grupos de empresas que se articulam com governos locais, associações regionais e entre si para produzir.

O Bradesco é a única instituição financeira privada a fazer parte do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP-APL) e atua em cerca de 423 desses arranjos em 1.543 municípios, atingindo mais de 40 mil empresas no Brasil.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 09/10/23, às 16h36.

