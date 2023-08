Brasil é um dos países mais difíceis em região desafiadora para multinacionais

Panamá ficou na primeira posição da América Latina do relatório Foto: Aris Martinez / REUTERS

Muita burocracia e pouca digitalização fazem com que a América Latina se mostre uma das regiões mais complexas e caras para as multinacionais, segundo relatório global da Mercato, consultoria especializada em gerenciamento de portfólio de entidades. A América Latina é, em média, 31% mais cara para se operar do que a Europa - a região mais barata do levantamento -, e 65% mais lenta para se executar tarefas do que a América do Norte - a jurisdição mais ágil.

Mesmo entre vizinhos precários, o Brasil tem alguns dos piores indicadores do relatório. O País tem o segundo custo de operação mais caro da área, atrás apenas de El Salvador. Em comparação às Ilhas Virgens Britânicas (país mais barato), o Brasil é 160% mais caro.

O País também figura entre os que exigem maior tempo para conclusão de tarefas, tendo o sexto pior resultado da região e exigindo cerca de 675% mais tempo do que o Equador, a jurisdição com o melhor desempenho graças à digitalização de serviços corporativos.

Complexidade jurídica é um dos fatores que dificultam negócios no Brasil

Entre os motivos para as péssimas colocações brasileiras, segundo a Mercator, está a complexidade jurídica do Brasil, que obriga multinacionais a dedicar recursos para garantir a operação de acordo com as normas locais. A divisão de entes subnacionais, regrados por diferentes autoridades e leis, e a necessidade de tradução de documentos tornam a operação das multinacionais mais complexa do que em outros países. No Brasil, também existem etapas adicionais a serem concluídas por essas empresas, como o registro obrigatório de todos os diretores ou acionistas estrangeiros junto à autoridade fiscal brasileira.

O Panamá ficou na primeira posição da região graças a registros eletrônicos disponíveis a quase todas as ações corporativas; exigência mínima de documentação para mudanças nas empresas; decisões corporativas que podem ser aprovadas por escrito, em vez de reuniões oficiais; a não requisição de registro de nacionalidade para os diretores das entidades; bem como processos simples e rápidos.

Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 31/07/23, às 19h00.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.