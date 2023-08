Sem política de Estado, Brasil deixa passar bonde em corrida dos EUA por alternativa à China

O chamado ‘nearshoring’, movimento para tirar a produção destinada ao mercado norte-americano da China para outros países mais próximos, se intensificou no governo Biden Foto: REUTERS / REUTERS

O comandante da operação brasileira de um grande fundo de investimentos estrangeiro teve conversas, um pouco antes das férias de julho, com autoridades norte-americanas que preparavam a visita de duas comitivas dos EUA que virão ao País. Elas estão atrás de empresas capacitadas para o chamado ‘nearshoring’, o movimento que irá tirar a produção destinada ao mercado norte-americano da China para outros países mais próximos. O movimento começou com a pandemia e foi intensificado com o aumento da tensão geopolítica entre os dois países, no governo Trump. O interesse dos visitantes estará em áreas como produção de vacinas e semicondutores, entre outros.

“É mais do que discurso: tem investidores sérios, que olham a tendência e acreditam que o Brasil, a Colômbia, o Peru e o Chile podem ser beneficiários líquidos desse movimento de placas tectônicas que vão se reorganizar”, diz a fonte, que pede para não ser identificada. “É um movimento inevitável - os EUA tomaram a decisão e vão diminuir a dependência da China, num caminho em que trilhões de dólares vão se realocar.”

Segundo a fonte, o Brasil tem uma grande vantagem competitiva em relação ao México, país até agora mais beneficiado com o movimento: uma matriz energética limpa. Somada à simplificação tributária que deve ser promovida pela reforma e à tendência de baixa nos juros antes dos países desenvolvidos, a situação do Brasil seria imbatível na atração desses investimentos. O condicional, se dá porém, em sua visão, por conta do governo.

Falta política de Estado do Brasil, diz fonte

Em primeiro lugar, há falta de uma política de Estado de atração dos recursos do ‘nearshoring’. O que já acontece na prática com a prestação de serviços, com funcionários de empresas brasileiras trabalhando daqui para atender ao mercado estrangeiro, poderia ser ampliado também às fábricas estratégicas para aquele país. Neste caso, os investimentos seriam bem mais pesados. De acordo com a fonte, seria uma forma mais eficiente de incentivar a economia do que dar subsídio à compra de carros populares, que aconteceu em junho.

Além disso, há aproximações com Rússia e China, ataques às sanções dos EUA à Venezuela e ao dólar como moeda padrão de comércio. A criação da moeda única do Mercosul, para permitir o comercio na região desvinculada da paridade do dólar, é uma das iniciativas nesse sentido.

Segundo a fonte, o Brasil tem um discurso bom no que diz respeito às retomada da preservação ambiental, mas seria necessário ser mais pragmático e trocar o discurso de combater a pobreza via aumento de gastos pelo crescimento econômico.

México ganha corrrida por investimentos dos EUA

Enquanto o Brasil não se aproveita do ‘nearshoring’, o México já mostra os primeiro sinais de surfar essa nova onda. No primeiro trimestre, o investimento externo direto no país cresceu 48%. O banco Morgan Stanley estima que novos investimentos no país puxados pelo ‘nearshoring’ podem somar US$ 46 bilhões nos próximos cinco anos, o que ajudaria a economia do país a crescer 3% a mais entre 2025 e 2027. As exportações de produtos manufaturados para os EUA saltariam do nível atual de US$ 455 bilhões para US$ 609 bilhões em cinco anos.





