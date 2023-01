Brasil está mais inclinado a investir em tecnologia do que outros países

Demais países estão mais desenvolvidos em termos tecnológicos do que o Brasil Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Levantamento realizado pela IBM e pela Morning Consult mostra que 78% dos líderes de negócios no Brasil pretendem realizar investimentos em tecnologia em 2023, o que representa uma intenção maior que a de países como Alemanha (73%), Reino Unido (75%), Japão (76%) e EUA (77%). Ao todo, o estudo entrevistou 4 mil pessoas em cargos de liderança empresarial nesses países.

Uma razão pela qual os investimentos no Brasil devem se sobressair no cenário global é que os demais países estão mais desenvolvidos em termos tecnológicos, com boa parte dos seus processos já digitalizados, enquanto por aqui isso ainda está em evolução.

Internet 5G será prioridade nos investimentos

A internet móvel de quinta geração (5G) será o principal foco dos investimentos por aqui neste ano. Mas haverá uma diferença de perfil: nos últimos trimestres, os aportes em 5G foram mais voltados para a construção das redes. Agora que o sinal já está sendo ativado nas cidades, os investimentos serão mais voltados para o desenvolvimento de aplicativos para pessoas e empresas.

Além do 5G, os principais destinos dos aportes em tecnologia em 2023 serão: computação em nuvem, soluções com menor consumo energético de tecnologia da informação, soluções de cibersegurança e internet das coisas.

Comércio eletrônico impulsionou aportes pelo varejo

O setor financeiro tem feito grandes aportes em tecnologia no País, motivado por novidades como o Pix e o Open Finance, além de reforço da segurança nas transações bancárias e competição crescente com as fintechs. O varejo também tem investido mais em tecnologia devido à expansão do comércio eletrônico; bem como o setor de serviços, em que há cada vez mais utilização de inteligência artificial.

De modo geral, os líderes empresariais locais estão atentos aos riscos cibernéticos e à necessidade de reforçar a segurança; às mudanças nos mercados em que as empresas atuam, e as pressões para que as corporações se engajem em ações de proteção ambiental, social e de governança - que passam pela digitalização dos processos.





