Brasileira Full Cycle chega aos EUA para capacitar desenvolvedores

Os Estados Unidos são o primeiro destino da expansão internacional Full Cycle. A edtech brasileira, especializada em ensino para desenvolvedores com mais de dois anos de experiência, vai lançar o seu primeiro curso no país, ainda neste primeiro semestre. Apesar de o movimento ocorrer em meio a onda de demissões no setor de tecnologia, a empresa afirma que o mercado segue aquecido para profissionais da área.

Com essa visão otimista, a Full Cycle projeta faturar R$ 25 milhões em 2023, 56% a mais do que no ano passado, quando dobrou de tamanho. “As demissões são uma realidade que não pode ser ignorada, mas o mercado é muito grande e ainda existe demanda”, afirma o CEO e fundador da startup, Wesley Willians. Segundo ele, as empresas continuam com dificuldade para encontrar profissionais qualificados, enquanto os demitidos são realocados rapidamente.

Edtech também faz parcerias com empresas para treinar funcionários

A edtech oferece cursos diretamente para desenvolvedores que buscam conhecimentos mais avançados. Trabalha também em parceria com empresas para treinar funcionários. Entre as companhias, aparecem nomes de diferentes setores, como Banco do Brasil, Globo, iFood, Totvs, Mercado Livre, Itaú e Stone. Desde 2019, foram 23 mil certificados emitidos pela Full Cycle.

Os R$ 25 milhões de faturamento projetados para 2023 não incluem a receita vinda dos Estados Unidos, já que a operação vai passar ainda por um processo de validação no país. “Vamos ter cautela para não investir de forma desenfreada”, afirma Willians.

Com expansão, sede será transferida para Orlando

A expansão internacional inclui a mudança da sede da edtech para Orlando, no Estado americano da Flórida, de olho na produção de conteúdo em inglês. Daqui para frente, o plano é ter escritórios em mais três localidades naquele país que atenderão à área comercial. Nova York, Massachusetts e alguma cidade do Vale do Silício estão no radar. Mais para frente, a Full Cycle pretende ter instalações também na Europa.

A edtech planeja ainda expandir a quantidade de produtos, incluindo MBA e pós graduação. A expectativa é que esses cursos superiores aumentem o tíquete médio pago pelos alunos. Enquanto isso, aguarda pelo aval do Ministério da Educação para lançar a própria faculdade, em um período entre 1,5 e 2 anos. Atualmente, a Full Cycle atua em conjunto a instituições de ensino superior.

