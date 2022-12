Brasileiro espera retorno maior para investimentos em cinco anos

Investidores diversificaram carteiras, indica estudo Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Apesar do cenário macroeconômico desafiador dentro e fora do Brasil, os investidores projetam um desempenho melhor para suas aplicações nos próximos cinco anos do que esperavam no ano passado. A terceira fase do Estudo Global de Investidores da Schroders mostrou que, entre os brasileiros, particularmente, as previsões de retorno anual nos próximos cinco anos subiram para a média de 15,12%, contra 14,64% em 2021. A expectativa é mais positiva do que a de investidores em todo o mundo, que passaram a prever retorno anual de 11,37% no mesmo período, ante 11,31% esperado em 2021.

Com inflação alta, investidores fizeram mudanças em suas carteiras

De modo geral, os investidores afirmaram que pretendem caminhar com cautela e disseram ter feito mudanças em suas carteiras por conta da inflação mais elevada. No Brasil, aqueles que alteraram posições devido à inflação representavam 56% dos entrevistados, enquanto 32% disseram que ainda pretendem mexer em suas carteiras.

Para 60% dos brasileiros, entre os investimentos que se tornaram mais atrativos nos últimos seis meses, estão as criptomoedas. Em seguida, vêm fundos de gestão ativa (52%) e os ativos digitais (50%). Em linha com o resultado global, 40% dos investidores brasileiros também acham os ativos privados mais atrativos agora.

Sustentabilidade e veículos elétricos entre os mais atrativos

Globalmente, os investimentos temáticos cresceram em demanda entre os investidores, com 57% interessados em alocar em tecnologia. Da mesma forma, a sustentabilidade e os veículos elétricos permaneceram temas-chave, com 52% e 46% dos investidores, respectivamente, achando-os mais atrativos. No Brasil, 70% gostariam de investir em tecnologia, 60% em sustentabilidade, 59% em criptomoedas e 51% em veículos elétricos.

Para o diretor-presidente da Schroders Brasil, Daniel Celano, o investidor brasileiro parece estar recorrendo à gestão ativa e procurando orientação especializada para alcançar objetivos mais complexos, como diversificação, ativos menos conhecidos e altas expectativas de retorno, em meio a um cenário de maiores incertezas.

Pesquisa ouviu mais de 23 mil pessoas em 33 localidades no mundo

Para avaliar as expectativas e como os investidores no Brasil e no mundo têm se comportado em relação aos seus investimentos, a gestora britânica Schroders entrevistou mais de 23 mil pessoas, em 33 localidades em todo o mundo, que pretendem investir 10 mil euros ou mais nos próximos 12 meses e que fizeram alterações em seus investimentos nos últimos 10 anos.





