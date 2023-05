Brasilprev quer chegar a R$ 600 mi em vendas por novos canais este ano

A Brasilprev movimentou R$ 56 milhões em vendas de produtos de previdência através dos chamados “novos canais” (corretoras de seguros, bancos digitais) no ano passado, multiplicando por sete o volume em relação a 2021. Para este ano, a meta é alcançar R$ 600 milhões, em um salto ainda maior, com a estrutura necessária para vender “fora de casa” pronta e amadurecida, e a chegada de novos parceiros comerciais.

O superintendente de novos canais da empresa, Rodrigo Caravelli, reconhece que a meta é “ousada”, embora o número seja pequeno diante dos R$ 50 bilhões em recursos que entraram ano passado nos planos vendidos pela companhia. Segundo ele, serão dois os desafios: fechar e colocar em operação mais acordos comerciais e entender o fluxo de vendas potencial em cada um.

Para atingir a meta de R$ 600 mi, Brasilprev vai colocar em operação mais acordos comerciais Foto: Felipe Rau/Estadão

Há potencial de crescimento fora do BB

No Banco do Brasil, que é o maior canal para os produtos da companhia, há um fluxo mais ou menos constante, e que a Brasilprev entende bem, afinal, nasceu para atendê-lo. Em bancos digitais ou corretoras de seguros, o ritmo é diferente, e a companhia tem avaliado esse ponto para entender em quais outros balcões quer estar.

O raciocínio da Brasilprev é o mesmo da BB Seguridade, a holding de seguros, capitalização e previdência do BB: o banco é grande, mas há grande potencial de crescimento fora dele. A empresa de previdência vê terreno fértil em bancos digitais, como o Original, corretoras de seguros e corretores autônomos, que estão em contato com um público que não passa pelo balcão do BB.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 02/05/2023, às 17h40

