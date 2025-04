Brasilprev usa Pix e Open Finance para chegar a clientes de fora do BB

Sede da Brasilprev, subsidiária do Banco do Brasil Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

A Brasilprev, maior empresa de previdência privada do País, começou a vender planos através do WhatsApp permitindo o pagamento com Pix recorrente de qualquer banco. Com o pagamento instantâneo e ferramentas do Open Finance, a companhia quer chegar a clientes que não são correntistas do Banco do Brasil, seu controlador indireto, algo que até aqui era complexo. As vendas começaram no início de março.

PUBLICIDADE Empresas de previdência ligadas aos grandes bancos tradicionalmente vendem planos em que a contribuição mensal é paga via débito automático. Para atingir o público externo, a saída era firmar acordos de distribuição em outras plataformas ou cobrar via boleto, o que na prática criava uma barreira para chegar a esse público. Nas primeiras contratações via WhatsApp, 80% dos clientes são das classes C e D, de acordo com o superintendente de Dados e Negócios Digitais da Brasilprev, Bruno Venceslau. Ele diz que uma das ambições da companhia é usar o novo canal e o meio de pagamento para chegar a estas classes, que são menos representativas não só na base da companhia, mas no mercado de previdência como um todo. Pouco a pouco O tíquete mínimo é de R$ 100 mensais, e por enquanto, as contratações têm uma contribuição mensal média de R$ 150, abaixo do que se observa nos canais “tradicionais” da companhia. A maioria dos clientes são trabalhadores com renda constante, formalizados ou não. A Brasilprev ainda não revela quantas contratações foram feitas pelo canal.

A Brasilprev tem 2,6 milhões de clientes e mais de R$ 433,8 bilhões em ativos sob gestão. Nos últimos anos, para levar consultoria à base com custos baixos, a empresa apostou em canais como o próprio WhatsApp, por onde o cliente consegue ter consultoria. São 1,2 milhão de clientes atendidos através do mensageiro, que é o aplicativo mais popular do País.

