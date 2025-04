Brava Energia pode desinvestir de campos da Bahia já neste mês

A condição para o negócio é uma proposta de preço que faça sentido para a companhia Foto: Divulgação/3R Petroleum

A Brava Energia tem a perspectiva de encontrar uma solução para o desinvestimento dos campos de petróleo em que opera na Bahia ainda esse mês. A condição é uma proposta de preço que faça sentido para a empresa. O CEO da companhia, Décio Oddone, disse à Coluna que não há um negociador único do outro lado da mesa. Ou seja, a empresa segue aberta a ouvir interessados, buscando a melhor opção.

Oddone participou nesta quarta-feira, 9, de um painel em evento organizado pelo Bradesco BBI, em São Paulo, ao lado do CEO da PetroReconcavo, José Firmo, e do CEO da Origem Energia, Luiz Felipe Coutinho.

Negociações no segmento são constantes

PUBLICIDADE Na conversa, Firmo afirmou ao público composto por investidores que a empresa vê e discute constantemente possibilidades de integração com outras empresas, sem grandes movimentos, que ele chama de “malabarismos de M&A (fusões e aquisições, na sigla em inglês)”. “Não pode passar um mês sem que conversemos sobre o que se faz no mundo inteiro: ‘farm-in’, ‘farm-out’; perfurar poços juntos; integração e parcerias”, afirmou.

Questionado pela Coluna ao fim do painel, Firmo disse ter interesse nos campos da Bahia da Brava Energia, assim como se interessa por outros ativos do setor. “Os M&As vão acontecer, mas mais via parcerias e integrações. Temos interesse em ativos da Bahia, como temos em outros. Mas não existe necessidade de precipitação de nenhum dos lados”, afirmou.

Para ele, a precificação correta dos ativos é o que deve determinar o fechamento dos negócios.

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 09/04/2025, às 12:47.

