Brookfield vê oportunidades em imóveis no País e avalia entrar em hotéis

A Brookfield está otimista também com os data centers, um setor que é intensivo em capital e restrito a poucos bolsos. A canadense é dona da Ascenty, maior provedora na América Latina, com cerca de 30 empreendimentos no Brasil, além de Chile e México. Com o aumento dos serviços de computação em nuvem, streamings de vídeo e difusão da internet 5G, a demanda por processamento de dados continuará crescendo. Por sua vez, a Brookfield atua com data centers em diversos países, o que lhe coloca em contato com inquilinos de peso, entre elas as big techs, que fecham grandes contratos. “Isso nos dá uma vantagem competitiva neste mercado para, potencialmente, investir mais”, conta Brown.

Brasil é estratégico

Questionado se os deslizes do Brasil na economia e na política não são motivos para afugentar investidores, Brown concorda parcialmente, ponderando que essa é uma realidade generalizada. “Muitas fontes de capital ao redor do mundo veem o Brasil como muito estratégico”, diz, citando o tamanho do mercado consumidor e o potencial de crescimento. “Estamos vivendo em um mundo onde há incerteza política em todos os lugares. Então, não acho que o cenário atual seja um grande obstáculo para os investidores estrangeiros superarem”, emenda.

Brown admite que a agenda do presidente dos EUA, Donald Trump, tem causado volatilidade e preocupações para o mercado imobiliário de lá no curto prazo. “Antes das eleições, dificilmente alguém diria que o governo Trump teria alguma semelhança com estabilidade, mas eu acho que muitos subestimaram quão voláteis seriam os primeiros dias”, observa.