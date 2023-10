Bruno serra mira R$ 20 bi para família de fundos assumida após BC

'Performando, o negócio pode ser muito grande rápido. Já nasce grande', diz Serra Foto: Hélvio Romero/Estadão Conteúdo

O ex-diretor do Banco Central (BC) Bruno Serra saiu da quarentena, após deixar a autoridade monetária em março, e dá seus primeiros passos na gestão de ativos com um número em mente: R$ 20 bilhões. Esse é o volume de recursos que ele entende ser possível captar na família de fundos sob sua gestão na Itaú Asset, a gestora do Itaú, ao qual Serra retornou depois de quatro anos no BC.

Perto de passar dos R$ 10 bilhões, os fundos já percorreram praticamente metade do caminho em apenas 40 dias, mas o gestor entende ser viável ir além. No caso, dobrar o tamanho. “Acho que dá para ir mais. Os fundos que eu estava acostumado na tesouraria são mais consistentes com R$ 20 bilhões”, comenta Serra em entrevista ao Broadcast. A referência vem do tempo em que ele trabalhou na tesouraria do Itaú, departamento que deixou em 2019 para se tornar diretor de política monetária do BC presidido por Roberto Campos Neto.

De volta ao banco, Serra lidera a gestão da família “Janeiro”, cujos primeiros produtos são um fundo de renda fixa, que investe nos mercados de juros e moedas, e um fundo multimercado, com alocações em diversas classes de ativos, incluindo renda variável. Ambos atuam tanto no mercado brasileiro quanto no internacional.

Mudança de segmento ficou anos em gestação

É a realização, como descreve o próprio Serra, de um namoro antigo, que foi sendo amadurecido desde antes da passagem pelo BC. Ele diz que nos últimos anos o mercado de “asset management”, ou seja, de gestão de ativos, cresceu mais do que o de gestão de risco, onde Serra atuava antes. Era difícil, no entanto, abrir mão da posição que tinha na maior tesouraria do País.

Veio, então, o mandato de quatro anos no BC, e depois, ao sair da autarquia, Serra entendeu que seria o momento certo para fazer a transição. Montar uma gestora por conta própria, contudo, levaria em torno de um ano para colocar em pé, considerando o tempo para constituir um fundo, formar equipe e captar dinheiro de forma independente, o que é mais difícil, além dos seis meses em que ele não poderia se movimentar pela quarentena pós-BC.

O caminho mais curto foi aceitar o convite para entrar na estrutura multimesas da Itaú Asset, uma organização com 17 mesas com mais de R$ 100 bilhões sob gestão. Na Itaú Asset, além de contar com os canais de investimentos do Itaú, como íon, Itaú Corretora e aplicativos de conta corrente do banco, Serra recebeu, já de largada, R$ 9 bilhões dos R$ 34 bilhões do Global Dinâmico, um “fundão” gerido em conjunto por 14 mesas da gestora.

Banco grande por trás ajudou a atrair profissionais

“Quanto mais suporte dos grandes distribuidores, melhor”, diz Serra ao explicar a decisão. Ele afirma que, com o Itaú por trás, ficou mais fácil atrair à sua equipe profissionais não só de dentro do banco, mas também de fora. Foram contratados um nome da XP e outro da gestora JGP. O grupo tem hoje 14 profissionais. “Não é fácil convencer se você não tem uma coisa grande por trás”, diz o gestor, que em breve vai levar seus fundos também para plataformas de fora do Itaú.

O nome dado à família, “Janeiro”, foi inspirado em Jano, o deus das mudanças e transições na mitologia romana, que é representado por duas faces: uma olhando para frente e a outra para trás. Ou seja, olha para o futuro sem perder de vista a experiência adquirida lá atrás, no passado. “Performando, o negócio pode ser muito grande rápido. Já nasce grande”, espera Serra.













