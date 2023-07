B.Side entra na briga por fortuna de brasileiros no exterior e vai comprar parceiro nos EUA

Instituições financeiras estão de olho no dinheiro de brasileiros aplicado no exterior. BTG Pactual e Bradesco preparam contas globais, enquanto Itaú Unibanco e Inter já ingressaram no segmento Foto: Brendan McDermid / Reuters

A B.Side, butique de investimentos com foco no segmento private, está acompanhando o recente movimento de bancos e corretoras em busca de brasileiros interessados em investir no exterior e deve anunciar em breve a aquisição de um parceiro nos Estados Unidos que tenha conhecimento em gestão de patrimônio, também conhecido como wealth management. “Estou indo para uma viagem nos próximos dias para os Estados Unidos. Será uma reunião para alinhar a aquisição de um parceiro na área de ‘wealth’”, disse o sócio fundador da B.Side Investimentos, Rafael Christiansen.

Christiansen avalia que essa demanda tem crescido de acordo com a evolução e a experiência do investidor brasileiro, atrelado a uma melhor educação financeira. “O investidor não quer mais ficar preso a produtos oferecidos pelos bancos, ele quer ter a liberdade de escolher onde investir. Nosso papel será exatamente este de oferecer opções de investimentos em produtos de outros bancos, sempre mostrando os prós e contras de cada produto, deixando o investidor com a livre escolha”, afirmou.

A B.Side Investimentos tem hoje R$ 5,4 bilhões sob gestão e pretende alcançar os R$ 8 bilhões até o final do ano. Para isso, a gestora trabalha em três linhas de frente. A primeira é a de assessor de investimentos, que foi como a empresa começou associada ao BTG, a segunda é a área de wealth management e a terceira, e recém estruturada, é a área de asset. “A gestão offshore ficará dentro da wealth”, disse Christiansen.

Concorrência no exterior por dinheiro de brasileiros aumenta

De olho neste mercado, no mês passado o BTG Pactual e o Bradesco estavam preparando o lançamento de suas contas globais. Já o Itaú Unibanco, que assim com a B.Side também preferiu o caminho inorgânico, realizou uma parceria com a americana Avenue. O mineiro Inter, após duas aquisições nos Estados Unidos, decidiu começar o negócio da sua corretora do zero no país. Ainda neste mês de julho, a Acqua Vero, assessoria que também é ligada ao BTG Pactual, anunciou com exclusividade ao Broadcast Investimentos o lançamento de seu multi family office dentro da AVIN Asset.

O objetivo da nova área é atender ao crescimento da demanda por exposição internacional e oferecer produtos personalizados por meio de carteiras administradas e fundos exclusivos. Diferente dos alguns rivais que foram às compras nos Estados Unidos, o C6 Bank está em outra direção na pauta de internacionalização.

O banco quer aproveitar melhor o chapéu de seu sócio americano, o JPMorgan Chase, que detém 40% do negócio. A ideia é ampliar a oferta de produtos para os clientes brasileiros e, de quebra, ganhar combustível na disputa de investimentos que devem migrar para o exterior nos próximos anos.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 18/07/23, às 09h48.

