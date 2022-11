Bureau Veritas abre laboratório petroquímico em Fortaleza

Publicidade

Instalação vai inspecionar importações e exportações de combustíveis, metais e minerais Foto: Bureau Veritas

O Bureau Veritas, gigante mundial especializado em certificação, teste e inspeções em terminais e portos, vai inaugurar um novo laboratório petroquímico em Fortaleza. A instalação será responsável por inspecionar importações e exportações de combustíveis, metais e minerais para os mercados brasileiro, americano, europeu e asiático.

Com receita global de 4,9 bilhões de euros, e quase 200 anos de existência, o Bureau Veritas opera em 140 países e já tem laboratórios semelhantes próximo a portos de locais como Paranaguá, Rio de Janeiro e Pará. No Ceará, a unidade vai analisar o fluxo de carga que entra pelos terminais de Fortaleza e no Porto do Pecém.

Testes visam garantir conformidade com parâmetros internacionais

O novo laboratório vai realizar ensaios e testes laboratoriais para garantir que o produto esteja em conformidade com os parâmetros nacionais e internacionais. A empresa certifica, por amostragem, a qualidade de combustíveis, como diesel, etanol, biodiesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) de acordo com as exigências da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e de minerais, como ferro, manganês, alumínio, e até metais preciosos como ouro, prata e platina.





