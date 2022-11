BV emitirá letras financeiras para compensar resgate de US$ 300 mi em títulos de dívida

Publicidade

Títulos de dívida da instituição financeira têm opção de recompra Foto: Solange Macedo

O BV está substituindo US$ 300 milhões em títulos de dívida (bonds) que estão com investidores estrangeiros por três séries de letras financeiras perpétuas de cerca de R$ 500 milhões cada. Uma delas já foi emitida e as outras duas devem ser colocadas no mercado brasileiro no ano que vem. Os bonds são perpétuos, têm uma opção de recompra que vence em dezembro e será exercida pelo BV.

A opção de não emitir novos bonds para exercer o resgate antecipado trouxe benefícios ao banco, de acordo com o presidente da instituição, Gabriel Ferreira. Entre eles, o custo de captação mais baixo do que no mercado externo e o alongamento de prazos de vencimento dos novos papéis, por serem emitidos em diferentes dadas.

Banco diz haver espaço para captações futuras

No caso de um novo bond, a emissão teria de ser feita de uma única vez e no montante mínimo de U$ 300 milhões, para haver interessados. O BV diz também que há novos investidores no mercado brasileiro, o que abre espaço para captações futuras. Os bonds vinham contribuindo para a formação do índice de Basileia, que mede o capital dos bancos e sua capacidade de se proteger de eventuais perdas com os empréstimos que faz. As letras financeiras perpétuas também têm esse efeito.

Os bonds tinham um peso de 2,1 pontos porcentuais no capital complementar do BV e as letras financeiras que foram já emitidas agregam 0,7 ponto porcentual. O Basileia é composto por capital próprio e complementar.

A contribuição menor dessa primeira tranche não é, entretanto, problema para o BV, que tem um índice de Basileia superior ao exigido pelo Banco Central, de 11%. O índice de Basileia do BV está em 17%. Além disso, serão feitas novas emissões e o BV quer ter a flexibilidade de controlar o capital que, quando está muito alto prejudica a rentabilidade das instituições financeiras. A ideia do BV é que o Basileia volte ao patamar histórico ao redor de 15%.

Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 11/11/2022, às 12h31

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse