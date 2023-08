BV mapeia R$ 30 bilhões em captações com incentivos fiscais até dezembro

Disparada das taxas de captação desestimulou as empresas a procurar o mercado, mas agora, os preços estão voltando a patamares mais equilibrados Foto: FELIPE RAU / ESTADÃO CONTEÚDO

O mercado de renda fixa deve ganhar fôlego neste segundo semestre, após um começo de ano desastroso por conta dos problemas nas Americanas e na Light, que pararam as captações por meses. A área de mercado de capitais do banco BV mapeou ao menos R$ 30 bilhões em preparação para chegar ao mercado até dezembro, considerando ofertas com incentivo fiscal de títulos de dívida (debêntures), certificados de recebíveis agrícolas (CRA) e imobiliários (CRI), aqueles para financiar infraestrutura que o investidor não paga imposto de renda (IR).

A disparada das taxas de captação desestimulou as empresas a irem ao mercado. Agora, os preços estão voltando a patamares mais equilibrados, afirma o diretor executivo de Corporate & Investment Banking e Tesouraria do BV, Rogerio Monori. Sem citar nomes, ele diz que algumas das emissões de debêntures que estão sendo preparadas para este ano superam R$ 2 bilhões.

O BV estava entre os bancos que participaram da recente oferta da empresa de saneamento Iguá, que captou R$ 3,8 bilhões, uma das maiores ofertas incentivadas já feitas no Brasil. A operação, além do prazo bastante longo, de 29 anos, teve alta demanda mostrando que os fundos voltaram a alocar recursos depois de manterem os mesmos em caixa por um período excepcionalmente longo.

Eletrobras deve fazer oferta de debêntures de R$ 7 bilhões

Entre as emissões de debêntures incentivadas em preparação, a Eletrobras deve fazer uma oferta de R$ 7 bilhões, a maior do ano. Há ainda uma emissão de R$ 800 milhões de uma concessionária da CCR e outra do mesmo valor da empresa de energia elétrica Taesa.

As emissões de CRIs por empresas de diversos setores com lastro em seus próprios aluguéis também tem ganhado tração e devem seguir elevadas nos próximos meses. Empresas donas de hospitais já fizeram e agora alguns bancos fazem as suas.

Continua após a publicidade

É uma operação mais barata do que as debêntures convencionais, já que o incentivo fiscal dado ao investidor é normalmente “dividido” com o emissor.

BV tem feito encontro com investidores

Para aproximar empresas estreantes no mercado de capitais dos compradores, normalmente gestoras de recursos e áreas de clientes mais dos bancos (private), o BV tem feito encontros com investidores endinheirados de renda fixa, conta o superintendente da área de emissões de dívida do BV, Marcos Garcia.

O modelo é o mesmo usado no “dia do investidor” pelas companhias com o público de bolsa, que levam o comando das empresas para falar do balanço, dos planos e tirar dúvidas dos investidores. “Algumas já se movimentaram e fizeram e outras estão se movimentando para fazer”, conta.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 28/08/23, às 17h50.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Continua após a publicidade

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.