Caixa aguarda melhora do mercado para levantar até US$ 500 milhões no exterior

De acordo com o vice-presidente de Finanças e Controladoria do banco público, Marcos Brasiliano, não há pressa. A Caixa pode esperar até que as incertezas diminuam o suficiente para emplacar a emissão. Seria a primeira captação do banco no mercado externo de dívida em uma década.

Sem necessidade de recursos, o objetivo da Caixa é voltar a ter contato com o investidor internacional, abrindo portas para outras captações no futuro. Dentro da busca por um leque mais amplo de fontes de recursos, o banco, que é líder em crédito imobiliário no País, quer chamar o investidor externo para essa carteira. Antes disso, porém, é preciso estar na “vitrine” do mercado de fora.

Banco está há dez anos sem captar fora

A Caixa não é um emissor frequente no mercado internacional, como é o Banco do Brasil. O banco público fez sua estreia no mercado externo de dívida em 2012, quando levantou US$ 1,5 bilhão, na época com forte demanda. Depois disso, voltou a captar lá fora nos anos seguintes, mas deixou de acessar esse mercado nos últimos dez anos, recorrendo a captações internas.