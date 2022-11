Caixa estrutura venda de R$ 7 bi em créditos podres, incluindo ligados à Lava Jato

Publicidade

Em 2016, o TCU suspendeu os processos de venda de créditos sem pagamento da Caixa Foto: MArcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal (CEF) tem conversado com investidores especializados na compra de créditos em situação de inadimplência sobre a possibilidade de desovar as carteiras de empresas com dívidas não pagas, muitas delas envolvidas diretamente ou atingidas pelas investigações da Lava Jato.

A carteira que a Caixa estuda levar ao mercado é composta por dívidas de grandes empresas, como a companhia de gerenciamento de sondas de petróleo Sete Brasil e o Grupo Schahin, entre outras. A carteira envolve cerca de R$ 7 bilhões em créditos que tiveram problemas em 2015 e 2016. Procurada, a Caixa informou que, por força do sigilo bancário, não comenta detalhes sobre os contratos firmados com seus clientes nem sobre eventuais discussões e estratégias negociais.

TCU barrou vendas em 2016

A instituição tem tomado cuidado especial para estruturar essa venda de forma que não haja problemas com os órgãos de controle. Em 2016, o Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu os processos de venda de créditos sem pagamento da Caixa, após apontar inconsistências em vendas anteriores. De lá para cá, o banco público não realizou nenhuma venda de carteira e sua volta ao mercado é aguardada.





