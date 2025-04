Caixa estuda colocar mais R$ 15 bilhões na faixa 4 do MCMV

A Coluna apurou que o banco estatal planeja adicionar mais R$ 15 bilhões ao segmento. Se confirmado, isso elevará o orçamento total da faixa 4 para R$ 30 bilhões, uma vez que já estão garantidos outros R$ 15 bilhões originados no fundo social com dinheiro da exploração do pré-sal.

Duas fontes disseram à Coluna que o reforço no orçamento é uma possibilidade que ainda “está na prancheta, sem nada definido”. Para que a medida se concretize, o principal desafio para a Caixa é encontrar uma fonte de recurso cujo custo de captação seja compatível com a taxa de juros que será praticada na faixa 4 do MCMV, estimada em 10,5% ao ano. Com a Selic em 14,25% ao ano, esse não é um desafio fácil de contornar.

Sem malabarismo

“Os recursos viriam dos produtos de funding que a Caixa já usa hoje em dia. Não vai ter nada de malabarismo”, ponderou uma fonte. Uma segunda fonte disse que poderia ser feito um mix de recursos de diferentes origens que, combinados com o dinheiro do fundo social, permitiram a oferta de financiamento a 10,5%. “A ideia é ter um blend de funding mais barato com o funding da Caixa”, citou. Não se descarta ainda recorrer ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que já atende as demais faixas do programa habitacional. Procurada, a Caixa não se manifestou.