Captação via nota comercial cresce e fintech Laqus vai a R$ 5 bilhões em ativos

O crescente interesse das empresas em captar recursos com a emissão de notas comerciais privadas fez a fintech Laqus chegar a R$ 5 bilhões desse papéis depositados em suas centrais. Foram feitas 312 operações em 2022, mesmo sendo um ano difícil para a captação no mercado de capitais local. A fintech é a uma depositária de valores mobiliários desde junho de 2021, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a primeira - e única até agora - a concorrer com a B3 neste mercado.

Só no segundo semestre, o volume de emissão de notas comerciais privadas somou R$ 3,97 bilhões, divididos em 261 operações. São bancos, especialmente de menor porte, e gestoras de fundos de recebíveis (FIDC) os principais compradores desses papéis, emitidos por empresas para se financiar.

Em relação às operações de bancos, foram 36 no segundo semestre, que somaram R$ 351 milhões. Entre eles, o Sofisa efetuou 26 transações, num total de R$ 70,4 milhões.

Fintech tem se destacado em operações de menor volume

Desde o começo do ano, a Laqus tem apostado em notas comerciais como seu carro-chefe e também tem se destacado nas operações de menor volume, sobretudo de emissores de primeira viagem, que precisam dos recursos rapidamente para o caixa, segundo Rodrigo Amato, fundador e CEO da Laqus. O custo é menor que um empréstimo bancário, por exemplo, por não ter a incidência do IOF, como no crédito.

Entre os clientes da Laqus estão companhias como Burger King, EcoAgro, Natura, e, mais recentemente, a empresa de alimentos Adeste, a GS INima, que atua em saneamento, e a Agro Amazônia, de insumos agropecuários.

