Casas Bahia avalia emissão de R$ 1 bi com apoio de Bradesco e BB

Entre as várias alternativas discutidas no momento entre a rede de varejo e os bancos, esta é o plano “A” por ora, segundo fontes.

O objetivo é alongar o prazo das dívidas do grupo e, ao mesmo tempo, não comprometer a liquidez. Em meio a uma reestruturação operacional, a Casas Bahia fez no ano passado uma oferta de ações que levantou R$ 622 milhões, menos do que se esperava, com um desconto alto sobre o preço de tela das ações.

Empresa transferiu crediário para fundos

Além disso, para liberar crédito junto aos bancos, a empresa transferiu o financiamento do crediário dos clientes para fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs). Um deles, da ordem de R$ 600 milhões, foi lançado no final de 2023.

Segundo fontes, a empresa está fazendo reuniões com investidores no exterior, incluindo em Nova York, para discutir a reestruturação que fez, e também para testar o interesse em uma eventual emissão, o chamado “non deal roadshow”, no jargão do mercado.