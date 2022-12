Casino tentará buscar alternativas antes de voltar a vender ações do Assaí

Percepção do mercado em relação ao Assaí melhorou depois que Casino anunciou intenção de vender parte de sua fatia na rede Foto: HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO

Houve demanda de sobra para o lote extra de ações da oferta subsequente (follow on) do Assaí. O controlador francês, o Grupo Casino, resolveu porém segurar um pedaço da empresa, que poderia ter sido vendido. Com alto potencial de crescimento, a rede de atacarejos é o melhor negócio do conglomerado na América Latina, que, por sua vez, é a região que mais contribui para seu resultado. Fazer uma nova oferta seria a forma mais rápida de colocar dinheiro no caixa, já que o Casino tem enfrentado sérios problemas de endividamento. Mas o grupo vai tentar explorar outros caminhos antes disso. A venda de participação no Éxito e ativos na França são exemplos de soluções nessa linha.

Emissão poderia ter ido a R$ 3,6 bi

Fechado no fim de novembro, o follow on movimentou R$ 2,7 bilhões, mas o valor poderia ter chegado a R$ 3,6 bilhões. O Casino se limitou a vender o que havia indicado no início do processo.

Perspectivas para a rede melhoraram

Desde que o Casino anunciou sua intenção de vender parte de sua fatia de 41% na rede, a percepção do mercado em relação ao Assaí melhorou. A leitura foi que resultaria em melhoria na governança.

Com demanda forte e boas perspectivas, poderia ser um bom momento para fazer uma nova oferta, mas a ideia é mesmo tentar outras fontes de entradas de recursos. Um dos motivos é a potencial valorização da rede de atacarejo, com as aberturas dos pontos comprados do Extra Hiper. Segundo fonte a par do assunto, “nem mesmo o Casino deve saber a ordem de saída dos ativos”.

Novo passo deve ocorrer após cisão do Grupo Éxito

É provável que qualquer novo passo deva esperar a cisão do Grupo Éxito, rede colombiana com atuação também na Argentina e no Uruguai que está em processo de separação do GPA e também pertence ao Casino. Na cisão, serão distribuídas 83% das ações do Éxito atualmente detidas pelo GPA, que hoje tem 96,52% dos papéis da companhia. Após a conclusão da operação, ficará com 13%. Nesse mesmo período, o Casino passará a deter 34% da empresa latina. Procurado, o Casino não comentou.





