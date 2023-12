CBRE vê Lisboa como ‘Nova Miami’ para investimentos imobiliários de brasileiros

Setor de hotelaria e lazer em Cascais é um dos investimentos preferidos de brasileiros Foto: Divulgação

A consultoria imobiliária CBRE criou um braço de negócios para atender brasileiros que procuram investir em imóveis comerciais na Europa, bem como para europeus interessados em fazer o caminho inverso. A decisão foi tomada depois de a consultoria notar um fluxo crescente de investimentos brasileiros na Península Ibérica.

Tradicionalmente, os investimentos do gênero são mais direcionados para Flórida, nos Estados Unidos, mas, hoje, já se vê uma diversificação, conta o executivo português Miguel Moraes Palmeiro, que ficará à frente da nova divisão de negócios da CBRE. “Ainda tem muita procura pelos Estados Unidos, mas a Península Ibérica é um complemento. Vemos um fluxo mudando de Miami para Lisboa”, relata. “Os investidores brasileiros estão muito fortes em Portugal, e o próximo passo natural é crescer também na Espanha”, diz.

Pelas contas da CBRE, os aportes daqui para essa região europeia passaram de € 300 milhões em uma década e estão em rota ascendente. O cálculo considera apenas imóveis investidos para fins de se obter renda com aluguel. Não entram aí as aquisições de moradias para o próprio uso, o que multiplicaria o valor.

A primeira onda de investimentos de brasileiros na Europa começou a ser vista nos idos de 2008 e 2009, quando famílias ricas foram se mudando para lá. Os investimentos giravam em torno de € 2 milhões a € 3 milhões, voltados para salas comerciais, quartos de hotel e casas para aluguel. O fluxo ganhou corpo a partir de 2012, quando Portugal passou a oferecer permissões de residência para quem comprasse imóveis no valor de ao menos € 500 mil ou fizesse investimentos locais acima de € 1,5 milhão.

Mais recentemente, o perfil dos investidores se sofisticou. É mais comum ver clientes de alta renda de bancos de investimento e family offices dispostos a assinar cheques em torno de € 20 milhões para entrar em fundos ou adquirir participação em grandes empreendimentos. E até mesmo investidores institucionais têm mostrado apetite.

O BTG Pactual é um exemplo. A gestora de investimentos do banco comprou um hotel em Cascais, a famosa estância balneária portuguesa, além de estar de olho no setor de shopping centers no mesmo país. Outro caso relevante é da gestora SPX, que se associou à Green Jacket Partners para construir residenciais de luxo no loteamento Quinta do Lago, na cidade de Loulé.

“Teve a onda do golden visa, mas o mercado vai além disso. Estamos vendo agora o investidor qualificado, as gestoras e as empresas multinacionais interessadas em participar de fundos e projetos imobiliários”, aponta o diretor de mercado de capitais da CBRE, Danilo Monteiro. O trabalho da consultoria no setor será buscar fundos e imóveis que sirvam como opções de investimentos para os investidores.





