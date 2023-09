CDHU prepara estreia no mercado de capitais e avalia buscar até R$ 350 milhões

A CDHU pode ser considerada uma das maiores empresas públicas de habitação do mundo, com investimento de R$ 2 bilhões ao ano Foto: Divulgação/CDHU/Secretaria Estadual de Habitação de São Paulo

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), está se preparando para ir, pela primeira vez, ao mercado de capitais. A estatal do governo paulista avalia emitir cerca de R$ 300 milhões a R$ 350 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no ano que vem. O objetivo é ampliar os investimentos na construção de moradias populares, diz o presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino, à Coluna. A operação está em fase de modelagem e precisa passar pelo crivo da Companhia Paulista de Securitização (CPSEC) e da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

A CDHU pode ser considerada uma das maiores empresas públicas de habitação do mundo, com investimentos de R$ 2 bilhões por ano. O dinheiro é aplicado por meio de subsídios e financiamentos para as famílias de baixa renda adquirirem a casa própria. Ela tem hoje 270 mil mutuários ativos, que pagam R$ 900 milhões por ano pelos imóveis. Uma fatia de aproximadamente 40% dos recebíveis deve ser usada para lastrear a primeira emissão de CRIs. A Caixa Econômica Federal será o agente fiduciário da operação, com o papel de monitorar esse fluxo e repassar a remuneração prevista aos investidores.

Como esse tipo de operação não é tão comum entre estatais, a tendência é que investidores olhem com alguma desconfiança, o que, na prática, pode se traduzir em um prêmio de risco maior, admite Iapequino. “O mercado vai ter mais cautela que em comparação com um CRI de incorporadora. E quanto maior o prêmio, menor o VPL (valor presente líquido) da captação. Então, queremos fazer algo com bastante transparência para que seja uma captação vantajosa aos investidores e à empresa”.

Expectativa é atingir patamar ‘razoável’ de remuneração dos títulos

Por ora, não é possível estimar a faixa de remuneração, diz, mas a expectativa é de se chegar a um patamar ‘razoável’, já que os juros da economia brasileira estão descendentes. O prazo deve ser longo, em torno de oito a dez anos. A título de comparação, o Metrô de São Paulo foi uma das poucas estatais a fazer uma incursão recente no mercado de capitais. Em 2022, captou R$ 400 milhões em debêntures que saíram a CDI mais 4,50% e prazo de cinco anos. A oferta foi restrita a investidores qualificados e teve demanda em acima do ofertado.

Um dos pontos da CDHU para minimizar o risco aos olhos do mercado foi reservar menos da metade da carteira de recebíveis da estatal para essa operação, o que representa um comprometimento menor das receitas. Vale lembrar que os repasses do Estado são só para investimentos. O custeio da CDHU vem desses recebíveis também. Outro ponto para diluição dos riscos é que a estatal adotou nos últimos anos o instrumento da alienação fiduciária em seus contratos. Em caso de não pagamento, os mutuários ficam sujeitos a perder a moradia.

A inadimplência na carteira da CDHU é de 18% (o montante de R$ 900 milhões em recebíveis já é líquido dessa perda). Os calotes são altos, mas dentro dos níveis históricos, segundo Iapequino. O valor também é parecido com o da antiga faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que atendia pessoas que ganham menos de dois salários mínimos por mês.

Previsão é captar no primeiro semestre do ano que vem

A expectativa é que o CRI da CDHU esteja pronto para ir ao mercado no primeiro semestre de 2024 e abram caminho para um ciclo virtuoso, diz o presidente da estatal. “Vão gerar novos investimentos, novas moradias e novos contratos, que poderão dar origem a novos CRIs, de uma forma constante. É um procedimento renovável.”





