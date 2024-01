Cemig alcança 1,2 mil consumidores 'livres' com abertura e mira até 30 mil unidades

Empresa pode buscar clientes fora de Minas Gerais, sua área de concessão. Foto: Divulgação/Cemig

De olho na abertura do ambiente de contratação livre (ACL), mais conhecido como mercado livre de energia, para todos os consumidores da alta tensão a partir deste mês, a Cemig tem apostado em parcerias com associações empresariais e órgãos setoriais para buscar uma fatia de 20% das 150 mil unidades consumidoras que devem migrar para o varejo do mercado livre nos próximos anos, disse ao Broadcast Energia o vice-presidente de comercialização da empresa, Dimas Costa.

Nos primeiros dias de abertura completa do mercado para consumidores da alta tensão, a empresa já tem aproximadamente 1,2 mil clientes, dos 13 mil que passaram a comprar energia no segmento varejista.

Segundo o executivo, a companhia teve que “virar a chave” no modelo de relacionamento com o consumidor e tem atuado tanto em parceria com associações, quanto por meio de consultoria para convencer esses potenciais clientes a fazerem a migração com a Cemig.

Costa lembra também que um dos pontos relevantes desse movimento é que a empresa pode buscar consumidores para além de sua área de concessão, em Minas Gerais, e que metade dos contratos feitos pela empresa nessa modalidade estão em outros Estados. “É um mercado muito distribuído em termos de clientes, mas nem tanto em energia”, comentou.

Uma das parcerias que a empresa fez foi com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemig) e com a Fecomércio-MG, para que as entidades incentivem seus associados a migrarem para o mercado livre com a Cemig.

Além disso, a empresa criou um programa de pontos para que parceiros obtenham vantagens ao indicar empresas que fechem contrato com a comercializadora varejista do grupo. Por meio dessa iniciativa, a companhia oferece benefícios aos “parceiros” como crédito na conta de luz, descontos e regaste de valores financeiros. As vantagens são concedidas após o fechamento dos contratos.

