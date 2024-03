Cemig fará autoprodução de energia solar para rede Mart Minas

O acordo tem validade de 20 anos e prevê o atendimento a 81 unidades consumidoras do grupo, sendo 62 lojas do Mart Minas em Minas Gerais e 19 do Dom Atacadista no Rio de Janeiro.

O acordo permitirá a construção de uma usina solar com investimentos estimados em R$ 377 milhões, sendo que deste total, R$ 108 milhões foram destinados a dois empreendimentos arrendados pela Mart Minas.

Companhia tem interesse em avançar no segmento

O vice-presidente de Comercialização da Cemig, Dimas Costa, disse ao Broadcast que a empresa tem interesse em crescer na autoprodução com energia solar para grupos que antes não tinham acesso a esta modalidade, como companhias de varejo e supermercados, por exemplo. “Com o advento de energia solar, começou essa questão da autoprodução para todo segmento de consumidores que são de média ou alta tensão. É o começo e temos uma série de clientes que estão nos procurando”, comentou.

Entre os benefícios da autoprodução para consumidores do varejo ou indústrias de menor porte, segundo ele, está a redução de custos e a demanda crescente por responsabilidade social e ambiental no meio corporativo. “É energia renovável, a Cemig garante por meio de certificado de energia renovável e com rastreabilidade (garantia de origem de fontes limpas).”