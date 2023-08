Cemig pede que novas conexões de geração por energia solar ocorram onde não há esgotamento da rede

Empresa quer que projetos de enregia solar sejam redirecionados para outras área de Minas Gerais Foto: DAYSE MARIA / ESTADAO CONTEUDO

Em meio a um esgotamento em sua rede de distribuição na região norte de Minas Gerais, a Cemig passou a recomendar que as empresas que atuam com sistemas de geração distribuída (GD) remota, de energia solar, busquem outras áreas do Estado para desenvolver projetos, ou que adotem sistemas de armazenamento em baterias para injetar energia das 19h às 05h.

“Estamos pedindo para que direcionem esses projetos para regiões indicadas no nosso mapa de disponibilidade”, disse o diretor de distribuição da Cemig, Marley Antunes ao Broadcast Energia. Ele explicou, ainda, que como as usinas com até 5 megawatts (MW) para GD remota costumam ficar afastadas da área urbana, a energia produzida por elas é injetada na rede de média tensão e nas subestações que atendem ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Segundo Antunes, hoje existem 2,6 gigawatts (GW) em usinas desta modalidade em operação no Estado, e outros 3,4 GW em construção, o que totaliza 6 GW pressionando o sistema da distribuidora. O executivo disse também que o número de solicitações de novas conexões passou de 55 mil em 2019, para 160 mil no ano passado, devido ao período de transição para a obtenção do parecer de acesso, que concedeu direito a benefícios econômicos às usinas e consumidores atrelados a elas.

Projetos em telhados permancem conectados à rede

Em relação aos projetos de menor porte, instalados em telhados, o diretor de distribuição de Cemig afirmou que eles continuarão a ser conectados normalmente, uma vez que a energia é consumida na própria unidade ou na vizinhança, sem afetar as subestações. “É uma questão estrutural. Estamos crescendo em 50% nossa capacidade de transformação nas subestações”, disse. Ele admitiu, porém, que ainda é insuficiente para atender à demanda.

Há duas semanas, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgou uma nota técnica na qual aponta o esgotamento do sistema de distribuição na região Norte de Minas Gerais, o que estaria levando a fluxos de potência nas subestações da Cemig.

Continua após a publicidade

Conforme mostrou o Broadcast Energia, o problema, contudo, vinha gerando reação de empresários e usuários de sistemas de geração distribuída que nos últimos meses receberam cartas da concessionária estipulando que só receberia fluxos de energia em horário noturno, quando não há mais sol.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 01/08/23, às 11h59.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.