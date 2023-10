Cemitérios paulistanos receberão R$ 30 milhões em investimento até o fim deste ano

No Cemitério da Vila Formosa, foi implnatado um espaço para crianças Foto: WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

Seis meses após assumir a concessão de sete cemitérios municipais em São Paulo - os de Consolação, Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Formosa I e II e Vila Mariana -, a Consolare já investiu R$ 17 milhões e aplicará outros R$ 13 milhões nas unidades até o fim do ano. Os recursos estão sendo destinados a obras variadas e melhoria na prestação de serviços.

Em zeladoria, por exemplo, foram contratados 129 funcionários apenas para varrição e recolhimento de resíduos. É o dobro do número de empregados que havia antes, para essas funções. A maior parte desses trabalhadores está no cemitério da Vila Formosa, que é o maior da América Latina.

Também houve reforço na segurança dos cemitérios, antes feita por rondas da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Foram contratados 52 seguranças e 56 vigilantes, por meio de uma empresa especializada no ramo. Também estão sendo feitos investimentos em monitoramento por câmeras. O sistema já está ativo no cemitério de Santana, e a expectativa é que até o fim do ano também esteja em funcionamento no cemitério Quarta Parada.

Reformas estão em andamento

Já a estrutura física dos cemitérios, bastante decadente até a concessão, está sendo totalmente renovada. Foram feitas reformas em salas de velório, banheiros, vestiários e bebedouros, lanchonetes, reconstituição da rede elétrica e hidráulica, pintura de vagas de estacionamento, melhoria das vias de acesso e reforma de ossários gerais, com construção de prateleiras para um melhor acondicionamento.

Na Vila Formosa, foi implantada uma floricultura e um “Espaço Kids”. Também foram erguidos abrigos de resíduos em todos os seus cemitérios, com exceção do Consolação, do qual se espera autorização dos órgãos de tombamento do patrimônio histórico.

