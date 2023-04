Cenário adverso empurra abertura de capital da CTG Brasil para o fim de 2023

Hidrelétrica de Jupiá, no Rio Paraná, que é controlada pela chinesa CTG Brasil Foto: CTGBrasil

A estreia da CTG Brasil, geradora de energia no mercado brasileiro controlada pela gigante chinesa China Three Gorges, na bolsa brasileira deve ficar para o fim de 2023. Pelo menos, essa é a expectativa de quem acompanha a operação e observa, ao mesmo tempo, a temperatura do mercado. A companhia protocolou o pedido para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no fim do ano passado, com intenção de movimentar entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões no início de 2023 e figurar entre as maiores operações em bolsa. Mas o ambiente azedou nos três primeiros meses do ano, com a perspectiva de o juro brasileiro permanecer elevado, as incertezas quanto ao caminho para o equilíbrio fiscal e o escândalo na Americanas.

Oferta já foi adiada uma vez

Sem clima para lançar a oferta de ações em janeiro, a operação foi adiada para abril, mas a incerteza permanece alta no mercado. Além da questão dos juros americanos e brasileiros, tomou corpo ainda uma crise bancária lá fora e um temor sobre os bancos menores e regionais nos Estados Unidos

Mercado espera consistência na bolsa

Um banqueiro da Faria Lima lembrou que não adianta o Ibovespa subir para 105 mil ou 110 mil pontos e depois deslizar para abaixo dos 100 mil pontos. É preciso consistência para dar segurança de entrada aos investidores. Com o Ibovespa no nível atual, o desconto para estreantes é grande e muitas vezes os donos das empresas não estão dispostos a ceder.

Os agentes observam também que o mercado não está, de qualquer forma, totalmente fechado e que há investidores para companhias em setores estratégicos, como de energia, com projetos geradores de retorno. Muitos deles, inclusive, estrangeiros.

Empresa pretende construir novas geradoras e fazer aquisições

De acordo com o protocolo entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta será primária, ou seja, os recursos vão para a empresa, que pretende usar o dinheiro para a construção de novas geradoras e para bancar fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês). O IPO será liderado pelo Citi e também terá a participação de Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual e Bradesco BBI.

Na China, a CTG foi criada em 1993 e opera a maior hidrelétrica do mundo, a Três Gargantas, no Rio Yantze. Ao Brasil, chegou em 2013 e, três anos depois, comprou os ativos da Duke Energy e também usinas da Cesp - de Ilha Solteira e Jupiá, na divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em 2022, a CTG Brasil concluiu a compra dos projetos para a construção de dois parques eólicos e um parque solar. A CTG tem 17 usinas hidrelétricas no Brasil, 11 parques eólicos e capacidade de geração de energia de 8,3 GW, uma das maiores geradoras do País.

