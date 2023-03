Cerc recebe aporte de US$ 2 milhões de fundo da Endeavor

Registradora já havia feito captação milionária no fim de 2022 Foto: REUTERS/Yuriko Nakao/File Photo

A registradora Cerc recebeu aporte de US$ 2 milhões (o equivalente a R$ 10,4 milhões) da organização social Endeavor. Concluído na segunda-feira, 27, o investimento foi realizado por meio do fundo Catalyst IV, que faz aportes em projetos considerados de alto impacto social e econômico.

A Cerc é uma das registradoras de recebíveis (espécie de recibo gerado nas vendas com cartão para controle da oferta de crédito para empresas), que entrou em funcionamento em 2021. Em janeiro, ultrapassou a marca de R$ 1 trilhão em registros desde o começo do sistema. O modelo foi considerado de impacto pela Endeavor, pelo potencial de ampliar o crédito para pequenas e médias companhias.

Registradora captou R$ 550 milhões em novembro

Em novembro, a empresa captou R$ 550 milhões em rodada liderada pelo fundo Mubadala. Com a Endeavor, além de receber capital, deve trocar experiências com outras investidas da organização, uma lista que no Brasil inclui nomes como Loft, Ebanx e Neon.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 02/03/2023, às 10h30



