Chefe da Anac é cotado para assumir Secretaria da Aviação de Lula

Juliano Noman foi secretário de Aeroportos entre 2011 e 2013 Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Juliano Noman, é um dos nomes cotados para assumir a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) no governo Lula, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast. O órgão está no guarda-chuva do Ministério de Portos e Aeroportos, comandado pelo ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB).

Além de Noman, há outros nomes na mesa. Por isso, ainda não há definição sobre o escolhido. No governo Bolsonaro, a SAC foi dirigida por Ronei Glanzmann, que já havia trabalhado também em governos do PT. Noman também tem esse histórico. Servidor efetivo da Anac desde 2008, ele foi secretário de Aeroportos entre 2011 e 2013, e de Navegação Aérea Civil, entre 2013 e 2016, na Secretaria de Aviação Civil da Presidência. À época, o órgão tinha status de Ministério.

Mandato de Noman na agência vai até março de 2025

Em 2016, indicado por Dilma Rousseff, tornou-se diretor da agência reguladora, depois ocupando o cargo de presidente da Anac interinamente. Em 2020, já no governo Bolsonaro, seu nome foi enviado ao Senado e aprovado para chefiar efetivamente a agência, com mandato que dura até março de 2025. A necessidade de o diretor se afastar do órgão regulador pode ser um entrave para a definição de Noman como secretário.

França já anunciou dois nomes do segundo escalão da Pasta

França já anunciou na semana passada quem seriam dois de seus escolhidos para o segundo escalão da Pasta. Para a secretaria Nacional de Portos, indicou Fabrizio Pierdomenico. Na secretaria-executiva, apontou o nome de Roberto Gusmão, que foi secretário de infraestrutura do Recife e presidente do Complexo de Suape (PE). Os nomes, contudo, ainda precisam ser oficializados.

Como mostrou o Broadcast, a escolha de Pierdomenico para cuidar do setor de portos foi bem recebida entre técnicos. Além de já ter atuado no Porto de Santos como diretor nos primeiros mandatos de Lula, e de ter sido Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Portuário, atualmente ele é integrante do conselho da autoridade portuária de Santos.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 17/01/2023, às 16h20

