Cielo chama Carlos Alves, da Riachuelo, para comandar área de tecnologia

Cielo, que é líder em maquininhas, busca acelerar sua transformação digital Foto: Gabriela Bilo/Estadão

A Cielo está trazendo Carlos Alves, até então diretor de Tecnologia da rede varejista Riachuelo, para comandar a área na empresa, em um dos principais movimentos do CEO Estanislau Bassols, que assumiu o cargo no ano passado com o mandato de acelerar a transformação digital da líder em maquininhas.

Alves estava na Riachuelo desde 2018, e tocou alguns dos movimentos mais importantes do Grupo Guararapes no digital, como a transformação da financeira Midway em um banco digital. Ele também esteve à frente da construção da multicanalidade da companhia, com a integração entre as lojas físicas e a operação digital.

Além disso, o executivo passou ainda pela Magazine Luiza, ajudando a montar o shopping virtual (marketplace) da companhia ao vender a ela à Integra Commerce, empresa que comandava, em 2016.

Empresa tenta avançar na digitalização da operação

Ao trazer para sua cúpula um executivo com ampla experiência no varejo, a Cielo tenta avançar algumas casas na digitalização da própria operação. Esse foi um dos mandatos conferidos a Bassols no ano passado com o aval dos controladores da empresa, Bradesco e Banco do Brasil.

No ano passado, a companhia teve a maior alta do Ibovespa ao voltar a crescer de forma rentável, em uma virada de cenário após anos da chamada “guerra das maquininhas”. Agora, tenta fechar o diferencial tecnológico para rivais como Stone e PagSeguro, que por sua vez, estão às voltas com um cenário de juros e custos de captação mais altos.

Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 09/02/2023, às 22h20

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.