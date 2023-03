Clientes de planos regionais da Bradesco Saúde aumentam 60%

Centro de Ribeirão Preto, uma das cidades atendidas por planos regionalizados da operadora Foto: Epitacio Pessoa/Estadão

A Bradesco Saúde fechou o ano passado com 160 mil beneficiários nos chamados planos regionalizados, que têm redes regionais de prestadores. O número é 60% maior que o de 2021, e 84% superior ao de 2019, ano anterior à pandemia da covid-19. Em São Paulo, a base cresceu 46% no ano passado; no Rio de Janeiro, teve um salto de 134%.

Os planos da modalidade Efetivo, por exemplo, chegaram a cidades como Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto no ano passado. Nesse caso, segundo a operadora, os preços eram 20% mais baratos para as empresas na comparação com os planos nacionais. Nesse produto, a companhia mantém a cobertura nacional, mas tem redes de prestadores regionais.

Operadoras buscam avançar além dos grandes centros

O Efetivo chegou a 18 mercados que respondem por mais de 80% do PIB, segundo a operadora. É um indicador importante: as empresas de saúde têm buscado expansão para além dos grandes centros, onde a base de clientes de planos de saúde é mais consolidada.

