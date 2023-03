Colapso do SVB deve acelerar consolidação no setor de startups

Agência do Silicon Valley Bank, que foi adquirido pleo First Citizens Bank Foto: AP Photo/Jeff Chiu

Os problemas no Silicon Valley Bank (SVB) estão aos poucos sendo resolvidos, mas o mau humor dos investidores com startups e fintechs deve durar ao menos dois anos. A previsão é de especialistas desse mercado, que enxergam ainda o fim de muitas das startups que nasceram no boom de 2018 a 2020 e várias operações de fusões e aquisições acontecendo.

Quando o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) ocorreu, no meio de março, o universo das startups já era de profunda fragilidade. Desde o início do ano passado, após uma enorme euforia entre 2018 e 2020 em torno dessas novatas e das promessas de quem as vendiam, o movimento é de correção.

No pano de fundo estão a queda das ações de tecnologia nas bolsas norte-americanas desde janeiro de 2022, acompanhada pela perspectiva de alta de juro nos EUA e a Selic de dois dígitos no Brasil e, como resultado, o fim do dinheiro fácil. A quebra do SVB chacoalhou um pouco mais essa indústria, especialmente em termos de imagem.

Capacidade de retorno e projetos inovadores

A expectativa de muitos especialistas é que nem todas vão sobreviver e que esse ciclo de ajuste ainda dura dois anos. Os fundos que estão investindo em novatas olham para aquelas com maior capacidade de retorno e projetos comprovadamente inovadores.

O colapso do SVB assustou porque se trata de uma instituição com 40 anos e que teve sua importância acelerada nos últimos dez anos e, especialmente, nos mais recentes de euforia. “O SVB era o banco das empresas de tecnologia não só nos Estados Unidos, mas na Europa e certamente ajudou muitas empresas de tecnologia e startups no Brasil”, disse o sócio do escritório especializado em tecnologia BZCP, Eduardo Zilberberg.

O SVB afirmava ter 50% das startups norte-americanas e foi a instituição que deu a mão a essas empresas para abertura e operacionalização de suas contas. Além disso, emprestava recursos a elas, assim como capital de giro rápido para os fundos de venture capital que podiam agilizar rodadas de aportes nas novatas antes de levantar capital junto a investidores. O SVB Capital tinha ainda seu próprio fundo de VC para investir em tecnologia e chegou a alocar recursos startups brasileiras, de acordo com Zilberberg.

Aquisição pelo First Citizens é vista como alívio

Agora, sua aquisição pelo First Citizens Bank, um dos maiores bancos regionais dos EUA, é vista como um alívio, embora não esteja ainda claro como esse processo se dará e se, de fato, os mesmos serviços serão mantidos. Uma parte das startups que tinha relacionamento com o SVB conseguiu alojar contas em outras instituições, mas nem todos os bancos abriram os braços a elas. O Bank of America teria acolhido o equivalente a US$ 15 bilhões em contas de startups , segundo informações que circularam logo após o colapso do banco.

SVB ajudou empresas brasileiras a obter dinheiro lá fora

Para Zilberberg, o impacto maior do colapso do SVB será para as startups norte-americanas, que tinham recursos no banco para necessidades diárias, como pagamento de funcionários. As instituições brasileiras usavam o banco para captar recursos no exterior, por meio de uma holding com esse único propósito, disse.

“O SVB ajudou muitas empresas brasileiras a captar lá fora, porque poucos bancos querem abrir conta de startups e nesta estrutura de holdings, em que o relacionamento com esse cliente se limita a isso”, afirmou.

Zilberberg disse, entretanto, que a quebra do SVB não é o fator predominante na crise que vive esse mercado. Dados do hub de inovação Distrito mostram que houve queda abrupta nas rodadas de investimento nos últimos anos. Os fundos de venture capital investiram US$ 9,8 bilhões em startups brasileiras em 2021, número que caiu 55% para US$ 4,45 bilhões no ano passado.

Captações de startups despencaram no primeiro bimestre

Apesar dessa retração, o ano passado foi o segundo melhor para as startups brasileiras desde o início da série do Distrito, em 2013. Nos dois primeiros meses de 2023, as captações despencaram para US$ 180,7 milhões, contra US$ 1,2 bilhão nos mesmos meses de 2022.

O contraponto à crise que vive a indústria de startups e tecnologia é que se trata de um ciclo de acomodação e é visto como saudável. “Estamos passando por uma transformação muito grande e o final é muito positivo. Vai reduzir distorções enormes que vivemos até o início de 2022″, disse o sócio responsável pela Setter Tech, a unidade de negócios da boutique de M&A Setter, Flávio Vaisman.

Ele afirmou que muitas startups têm abordado o escritório em situação bastante frágil, com caixa para operar apenas alguns meses em busca de alguma saída para seu negócio. Segundo Vaisman, enquanto o dinheiro segue curto para essas empresas, as transações de fusões e aquisições (M&A) irão se intensificar. Para ele, provavelmente haverá companhias se juntando e algumas, em melhor situação financeira, vão aproveitar o momento para comprar outras empresas e criar barreiras de entrada em seus respectivos nichos de negócios.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 27/03/2023, às 17h52

