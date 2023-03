Com alta na demanda por biodiesel, Vibra investe R$ 100 mi em Suape

Novo presidente da Vibra Energia, Ernesto Pousada, visita Base de Suape Foto: Leo Caldas/Vibra.

Com a demanda aquecida nos Estados do Nordeste, o biodiesel transportado pela Vibra por via marítima bateu recorde no Brasil, com alta de 33% no ano passado em relação a 2021. Para atender à demanda, a Vibra fez investimentos que superaram os R$ 100 milhões para praticamente dobrar a capacidade de estocagem de combustíveis na Base de Suape, em Pernambuco.

Ampliação permitirá aumento da operação de cabotagem

A ampliação da infraestrutura permitirá o aumento da operação de cabotagem nas rotas do Sul e Sudeste para o Nordeste. No ano passado, a empresa entregou mais de 63 milhões de litros de biodiesel via Base de Suape.

Estratégica, a base foi uma das primeiras missões do novo presidente da Vibra Energia, Ernesto Pousada. Eleito pelo conselho da empresa em novembro, ele assumiu o comando em 1º de fevereiro, após ficar por três anos na VLI Logística.

