Com apoio de donos, Dasa e Hapvida encontram demanda para ofertas de ações

Duas das maiores empresas de saúde do Brasil, a Dasa e Hapvida, farão ofertas bilionárias de ações (follow-on) nas próximas duas semanas, em uma tentativa para reduzir o alto endividamento. As duas operações terão participação das famílias donas das empresas e, de acordo com fontes, já têm demanda suficiente para serem fechadas.

A Dasa pode captar R$ 2,2 bilhões com a venda do lote extra, em oferta que terá o preço de venda da ação definida dia 18. A família Bueno vai colocar R$ 1 bilhão e o BTG Pactual mais R$ 500 milhões. Com o papel da Dasa perto das mínimas históricas, e uma sequência de resultados trimestrais que não agradaram, a avaliação é que precisa um pouco mais de tempo para falar com os investidores do que em uma operação normal desse tipo. Assim, serão duas semanas de reuniões (roadshows). Ao mesmo tempo, existe expectativa de que uma operação bem-sucedida da Hapvida, que acontece uma semana antes, traga mais investidores para Dasa.

Dasa, dona do Hospital 9 de Julho, e Hapvida farão ofertas bilionárias de ações Foto: Werther Santana/AE

Juros e aumento de sinistralidade afetaram saúde financeira do setor

Com a oferta de ações e mais uma venda de imóveis da família Bueno, que pode chegar a R$ 600 milhões, a Dasa melhora seu nível de alavancagem, mas ainda não resolve totalmente o problema do endividamento. O endividamento da Dasa é o equivalente a 3,8 vezes o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e, no médio prazo, a família trabalha para que se reduza para 2 vezes.

Uma combinação de queda da atividade econômica, juros altos e aumento da sinistralidade contribuiu para piorar a saúde financeira da empresa - e de outras companhias do setor de saúde. Há expectativa também de que a diversificação feita em hospitais pela Dasa deva ajudar nas receitas e a reduzir a alavancagem.

Bancos tentaram levar fundo para ser sócio da Hapvida

Já a Hapvida fará o processo de venda de ações no dia 12, em uma operação que pode chegar a R$ 1 bilhão. Inicialmente, bancos tentaram levar um fundo para ser sócio da companhia. Mas com uma sequência de resultados trimestrais ruins, e que se repetiu novamente no quarto trimestre de 2022, quando havia uma expectativa de melhora, a estratégia ficou de lado. A família controladora Pinheiro Koren de Lima vai entrar com R$ 360 milhões da oferta, ou seja, sobram R$ 640 milhões para o mercado.

Assim, se apenas parte dos minoritários, que têm direito de preferência, entrar na operação para não ter sua participação diluída, sobretudo com as ações na mínima histórica, a operação já teria demanda para fechar. Com a oferta, a Hapvida acomoda seu problema de endividamento. No fim do quarto trimestre, a dívida líquida era de R$ 7 bilhões. Em período de silêncio por causa das ofertas, as empresas não se pronunciaram.

