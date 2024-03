Com bancos como clientes, Grupo DNR espera vender R$ 1,5 bilhão em carros apreendidos

NetCarros, um das empresas do Grupo DNR, fechou parceria com o Mercado Bitcoin para aceitar criptomoedas Foto: Div

Daniel Nunes Romero costuma explicar as empresas do grupo que fundou, o DNR, como se fossem etapas em uma estrada. No percurso, são colocadas as quase 20 companhias que criou na área de recuperação de crédito de inadimplentes, em sua maioria ligadas ao setor automotivo, que vão de cobranças amigáveis a litigiosas, passando por “big data” para localização de veículos, compra de consórcios, regularização de documentos e plataformas variadas de venda, entre outras.

PUBLICIDADE Agora, diz ele, o negócio deve mudar de patamar. Além de uma reorganização interna, que colocará parte das empresas embaixo de um negócio chamado Auto 2You, o recém-aprovado marco legal das garantias deve ajudar no salto de faturamento. A expectativa é que o grupo, cujo faturamento foi R$ 120 milhões no ano passado, alcance R$ 300 milhões este ano. O resultado seria atingido com a venda de 50 mil veículos, que devem movimentar R$ 1,5 bilhão. “Esse é um mercado que vive uma transformação profunda”, diz ele. “Os bens apreendidos têm perdido o estigma de serem produtos mal cuidados e ganhado um segundo ciclo de vida com mais profissionalismo em todas as frentes.” Os bancos, que representam 70% do negócio, também passaram a entender melhor esse ecossistema, segundo Romero. Instituições financeiras investiram no negócio Em alguns casos, as instituições financeiras não só entenderam, como investiram e amarraram parcerias com o DNR. O BTG, por exemplo, comprou em julho o controle da Concash, que compra de consórcios não pagos até o fim. Já a Car Big Data, que rastreia e encontra veículos com uso de inteligência artificial, recebeu um aporte de R$ 6 milhões do fundo de “corporate venture capital” (que compra fatias de empresas iniciantes) da empresa de tecnologia Totvs, em dezembro. No ano anterior, a startup já havia conseguido R$ 4,5 milhões da gestora Domo Invest. A corretora Mercado Bitcoin, por sua vez, fechou uma parceria com a NetCarros, para que a plataforma aceite criptomoedas como forma de pagamento pelos veículos. A empresa também tem um acordo estratégico com a Volkswagen Financial Services. O Itaú, por sua vez, é parceiro na plataforma para lojistas e concessionários iCarros Club.

Publicidade

Com o negócio amarrado em todas as pontas, a ideia, diz Romero, é ajudar a reduzir ao máximo a provisão para devedores duvidosos das instituições financeiras. Por outro lado, também conseguir o maior valor possível para a pessoa que está inadimplente. Isso porque, além da dívida com o bem, o devedor arca com custos extras como despesas judiciais e até mesmo guincho para o transporte do carro para o credor. “Nenhum banco quer que o cliente vire inimigo”, diz ele.

Empresas vão se tornar plataforma única

Na estratégia de crescimento, as nove empresas do DNR ligadas à venda dos carros, caminhões e máquinas agrícolas apreendidas se tornarão parte de uma única plataforma, a Auto 2You. A ideia é ganhar agilidade e reduzir custos, diz ele.

Na frente da mudança legal, apesar de ainda continuar difícil apreender bens que não foram pagos – só três de cada dez chegam a essa fase – o marco regulatório das garantias pode ser mesmo um impulsionador do negócio, de acordo com especialistas. Com as novas regras, não é mais preciso um processo judicial para recuperar os bens. Basta que o cartório reconheça a dívida e comunique ao devedor (inclusive por via eletrônica, como e-mail e WhatsApp) que, caso o pagamento não seja feito em 15 dias, o bem será transferido ao credor.

“A única dificuldade é fazer a busca e apreensão, já que o cartório não tem poder de polícia”, diz Sandra Comi, sócia da Comi Advogados. “Falta uma regulamentação à lei para o caso de bens móveis, mas sua recuperação tende a ser bem mais eficiente e menos morosa do que até então.”

Credor deve fazer BO se não conseguir resgatar o bem

Segundo ela, caso não consiga resgatar o bem por qualquer motivo, é importante que o credor, agora com a posse do carro via cartório, faça um boletim de ocorrência dizendo que a posse se encontra com pessoa desautorizada. Isso serve tanto para uma apreensão do item, numa eventual blitz policial, quanto para evitar multas ou penalidades por mau uso do automóvel.

Publicidade

Para Gabriela Gonçalves, sócia do TozziniFreire, o marco regulou práticas que já eram adotadas e foi particularmente importante em relação a grandes operações de crédito, sindicalizadas por bancos. Havia discussões sobre sua quitação, como acontece em imóveis, que foram esclarecidas. Também em relação a novos empréstimos, ligados ao mesmo bem. “Haverá um período de adaptação dos cartórios, mas temos a expectativa de que, entre um e dois anos, crescerá bastante o número de execuções por essa via.”





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 22/03/24, às 11h58

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.