Com emissão de R$ 2,5 bi, Braskem deve pôr fim a jejum de captações lá fora

Petroquímica deve usar recursos de captação para melhorar endividamento Foto: Braskem

A Braskem deve colocar nesta quarta-feira (08) fim a um jejum de meses de emissões externas de empresas brasileiras. A petroquímica começou na segunda-feira as apresentações a investidores internacionais para uma captação de ao menos US$ 500 milhões em títulos de dívidas (bonds), pouco mais de R$ 2,5 bilhões. As apresentações terminaram ontem e a expectativa é que o mercado feche a compra dos papéis hoje.

A última emissão externa de uma empresa brasileira foi em abril, quando a Aegea Saneamento emitiu US$ 500 milhões em bonds com critérios sustentáveis. À época, a demanda dos investidores chegou a US$ 800 milhões. O mercado internacional começou 2023 com mais de US$ 60 bilhões de títulos de dívidas emitidos por empresas de emergentes, mas não houve até agora ofertas de brasileiras.

Recursos irão ajudar em dívida

Os recursos a serem captados devem ser usados para melhorar o endividamento da Braskem. A empresa tem US$ 300 milhões em bonds que vencem em fevereiro de 2024. A petroquímica contratou BNP Paribas, Citigroup, Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e SMBC Nikko como os coordenadores globais da operação. Participam ainda Credit Agricole CIB, Mizuho, Standard Chartered, ING e Natixis.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 06/02/2023, às 17h39

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.