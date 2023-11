Com faturamento anual de R$ 8 bi, Automob, da Simpar, coloca IPO no radar

Automob fez aquisições recentes de concessionárias, como as do Grupo Alta e Best Points Foto: Werther Santana/Estadão Conteúdo

A Automob, holding de concessionárias de automóveis do grupo Simpar, deu mais um passo para uma possível abertura de capital (IPO, na sigla em inglês). A companhia, que tem feito várias aquisições para ganhar mercado, entrou com pedido de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), justamente na “categoria A”, que permite emitir ações.

Enquanto não chega na Bolsa, a companhia tem buscado expandir suas operações por meio de fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês). Com as duas compras feitas em outubro, o Grupo Alta, por R$ 130 milhões, e a Best Points, por R$ 120 milhões, a Automob já saltou para um faturamento anual na casa dos R$ 8 bilhões.

Considerando as duas compras do mês passado, já são sete M&As em dois anos, que fizeram as receitas da Automob darem um salto importante. Em 2021, o faturamento do grupo era de R$ 1,3 bilhão. A Automob já é hoje uma das maiores redes do Brasil em número de lojas, com 105 concessionárias.

Empresas grandes têm maiores chances sucesso em ofertas públicas

Após um jejum de mais de dois anos sem nenhuma abertura de capital na B3, banqueiros de investimento vêm reforçando que as companhias de maior porte, capazes de fazer uma oferta de ações maior, vão ser as com mais chances de fazer um IPO de sucesso.

Procurada pela coluna, a Automob informa que a decisão de pedir registro de companhia aberta “reitera seu compromisso com os mais elevados padrões e normas de divulgação financeira e sua diretriz para estar preparada para capturar oportunidades de crescimento, consolidação e geração de valor aos seus acionistas e, potencialmente, aos seus investidores”.

“Com esse movimento, a companhia tem como objetivo fornecer informações financeiras completas de forma regular e contribuir para que o mercado entenda o setor em que a Automob está inserida”, ressalta a nota.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 06/11/23, às 16h07

