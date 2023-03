Com foco nos portos do ES, VLI investe R$ 200 milhões em nove locomotivas para FCA

Em mais um movimento para expandir suas atividades no setor ferroviário, a empresa de logística VLI fechou a compra de nove locomotivas da Wabtec que serão integradas à frota premium da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). A companhia investiu R$ 200 milhões no negócio, com previsão de receber os primeiros equipamentos em até um ano e meio.

Responsável por conectar sete Estados e o DF, a Centro-Atlântica tem 7,2 km e integra o sistema de portos e ferrovias no Espírito Santo pelo qual a VLI movimenta cerca de 25 milhões de toneladas por ano. Essas cargas trafegam pela FCA, em Minas Gerais, e pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), onde a VLI opera por direito de passagem para acessar os portos do Espírito Santo.

Empresa pleiteia renovação antecipada da concessão ferroviária. Foto: Dida Sampaio/Estadão - 27/6/2016

Empresa prevê avanço na demanda do corredor Centro-Leste

A VLI decidiu fechar a compra devido ao crescimento da demanda pelo transporte de cargas no corredor Centro-Leste da companhia. Por ele, passam insumos e produtos da indústria siderúrgica, do agronegócio, carvão, fertilizantes, combustível e celulose que vão em direção ao sistema portuário do Espírito Santo.

Uma novidade que ajudou nesse contexto foi o contrato com a LD Celulose, que prevê a movimentação de 500 mil toneladas por ano de celulose solúvel até o porto de Barra do Riacho (ES). De acordo com a VLI, apenas para o negócio com LD Celulose, a companhia investiu R$ 400 milhões na compra de vagões e locomotivas.

Ampliação do Porto de Vitória deve trazer oportunidades

Continua após a publicidade

O movimento da VLI se soma a outra estratégia recentemente divulgada pela companhia. Neste mês, a empresa assinou junto da Vports - antiga Codesa, que administra os portos de Vitória e Barra do Riacho - um memorando de entendimento para obras de expansão do Porto de Vitória. O documento assume que estudos podem concluir pela existência de oportunidade para investimentos em ferrovia, porto e terminais que atinjam até R$ 200 milhões.

O memorando se baseia na estimativa de que poderá haver aumento de cerca de 5 milhões de toneladas de granéis sólidos minerais e vegetais à matriz de carga atual nos fluxos de importação e exportação do Estado. “Para dar vazão a este aumento de volumes transportados, a VLI também analisará oportunamente a necessidade de aquisição de novos vagões e locomotivas”, afirmou a empresa.

A operação portuária atual da companhia no Espírito Santo é concentrada nos terminais de Praia Mole - de Granéis Líquidos e de Produtos Diversos - instalados no Complexo Portuário de Tubarão. A VLI, contudo, diz acreditar no crescimento do corredor que envolve a FCA e a EFVM e, por isso, estuda novas oportunidades portuárias públicas e privadas no Estado. Renovação. A empresa traça estratégias enquanto aguarda uma definição importante para a FCA: a renovação antecipada do contrato de concessão da ferrovia, cujo projeto ainda é analisado dentro do governo federal. A prorrogação é estudada desde a gestão Bolsonaro.

Empresa pleiteia renovação antecipada do contrato de concessão

Ao comentar a compra das nove novas locomotivas, no modelo ES-43BBI, o CEO interino da VLI, Fábio Marchiori, afirmou que o negócio, assim como a renovação antecipada, representa “mais uma contribuição da VLI” para o desenvolvimento da indústria ferroviária nacional.

“O que também acontecerá uma vez concluído o processo de renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, em virtude da necessidade do incremento da frota atual para atender ao aumento do volume de carga esperado com a renovação”, disse Marchiori, que também é diretor de Finanças, Supply Chain e Serviços da empresa.

Segundo a VLI, o modelo das novas locomotivas foi otimizado para trabalhar nas condições climáticas brasileiras. Ele conta com o sistema Air-to-Air, que aumenta a eficiência da refrigeração do motor diesel, e com dois sopradores que garantem o fluxo de ar aos oito motores de tração em todas as condições de operação. Presidente e líder da Wabtec LatAm, Danilo Miyasato, afirmou que o modelo ES43BBi é equipamento desenvolvido no Brasil, por engenheiros brasileiros, focada no aumento da produtividade, eficiência, além da redução do consumo de combustíveis.