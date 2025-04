Com importações em alta, calçadistas temem desova de produtos chineses

Linha de produção de calçados em fabrica da Vulcabras Foto: Alexandre Raupp Schebela

As importações de calçados pelo Brasil cresceram 47,7% em março, em comparação com o mesmo mês do ano passado, para mais de 5 milhões de pares, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), sendo que a principal origem foi a China, com aumento de 51,7%, para 2,55 milhões de pares. “Essa invasão ocorre antes mesmo da entrada em voga da nova tarifa [anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump]”, disse o presidente-executivo da entidade, Haroldo Ferreira.

PUBLICIDADE Até a manhã desta quarta-feira, 9, a tarifa para a China estava prevista em 104%. Ao longo do dia, porém, Trump voltou atrás e decretou uma pausa de 90 dias nas tarifas para países que não retaliaram os EUA, ao mesmo tempo em que aumentou para 125% a taxa imposta à China. Na avaliação da Abicalçados, as tarifas sobre a China podem gerar efeitos como a busca dos norte-americanos por alternativas aos produtos chineses, abrindo espaço para itens brasileiros e dos concorrentes Vietnã e Indonésia, mas também a desova de mercadorias chinesas no mercado brasileiro, gerando concorrência desleal com as fábricas nacionais. Previsão é de aceleração nas compras externas “A previsão é de que [a importação] aumente ainda mais nos próximos meses”, declarou Ferreira. “O certo é que a China não ficará sem escoar essa produção e precisará direcioná-la para outros mercados, entre eles países importadores do nosso calçado e no nosso próprio mercado doméstico”, acrescentou. Segundo a associação, o país asiático é responsável por 60% da produção mundial de calçados.

Em valores, as importações brasileiras de calçados somaram quase US$ 55 milhões em março, um avanço de 28,8% sobre o mesmo mês de 2024. No primeiro trimestre, a compras externas chegaram a 12,9 milhões de pares, um crescimento de 25,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O total importado equivale a US$ 142,3 milhões, um avanço de 13,4% na mesma comparação.

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 09/04/2025, às 17:41.

