Com juro alto e crédito apertado, transmissoras esperam mais racionalidade em leilão

Leilão deve acontecer em junho FOTO MARCELO MIN Foto: Marcelo Min / undefined

Com a proximidade do primeiro leilão de transmissão do ano, começam a ficar mais claras as estratégias das empresas para o certame. Apesar da expectativa por grande competitividade, o ambiente macroeconômico de juros mais elevados e cautela na concessão de crédito, bem como as movimentações de diversas companhias de energia para operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) podem influenciar na agressividade dos lances.

O leilão, marcado para 30 de junho, ofertará ao mercado nove lotes, compostos por 6.122 quilômetros (km) de linhas de transmissão e 400 megavolt-ampéres (MVA) em capacidade de transformação de subestações. Os empreendimentos serão localizados nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, e devem consumir R$ 16 bilhões em investimentos, segundo estimativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O Tribunal de Contas da União (TCU) deu, ontem, aval para o edital do certame.

Diante dos altos juros e do desafio para obtenção de crédito, os agentes esperam que, ainda que haja competitividade, exista mais “racionalidade” por parte das interessadas ante os certames realizados no ano passado. O leilão de junho de 2022 teve deságio médio de 46%, enquanto o de dezembro obteve desconto médio de 38,2%. “De certa maneira, a gente viu nível de agressividade elevado e talvez com premissas que não se configuraram; talvez [agora] possa ter mais racionalidade”, disse o diretor-presidente da Engie Brasil Energia, Eduardo Sattamini, durante teleconferência de resultados do primeiro trimestre.

Para o diretor presidente da Sterlite, Amitabh Prasad, para além da taxa de juros, o principal desafio dos empreendedores para o próximo leilão é a garantia de recursos para o financiamento aos novos projetos. “Não é apenas a taxa de juros, mas liquidez, disponibilidade de dinheiro; até o ano passado essa não era uma questão, todo banco e instituição tinha muito dinheiro para emprestar, mas agora há tantos novos projetos, e qual é o recurso que sobrou é uma pergunta”, disse ao Broadcast Energia.

Para ele, o apetite pelo leilão será dado pelos maiores competidores, tendo em vista que há lotes de maior porte. “Alguma empresa menor pode nos surpreender, como sempre acontece, mas este leilão é mais adequado para empresas com mais capacidade de execução e recursos”, disse. O diretor-presidente da Isa Cteep, Rui Chammas, afirmou que a companhia não buscará volume, “mas rentabilidade”.

Em teleconferência, ele disse esperar que a empresa ganhe “alguns lotes”. A diretora Financeira da companhia, Carisa Cristal, destacou ainda que a companhia tem condições financeiras para participar do leilão. “Mesmo considerando o leilão, a companhia tem capacidade de caixa e alavancagem para seguir fazendo investimento de forma responsável, desde que encontre o retorno adequado”, disse, ao ser questionada sobre eventual ida ao mercado para obtenção de mais recursos.

Continua após a publicidade

A Taesa seguiu linha similar. O diretor-presidente da companhia, André Moreira, disse esperar a continuidade do ambiente de competição entre investidores que já atuam no setor, mas disse que a empresa está se preparando “de forma cuidadosa” para trazer bons projetos para a companhia.

Setor vive momento de fusões e aquisições

Além do cenário macroeconômico desafiador, o leilão de junho se dá em meio a importantes movimentos corporativos em andamento no mercado visando troca de controle de ativos. A Copel, por exemplo, reforçou que não participará do leilão para focar em seu processo de privatização. Já a CPFL e a Equatorial demonstram interesse na disputa por novos projetos de transmissão, mas também avançam nas negociações para compra da Enel Ceará (ex-Coelce), que foi posta à venda pelo grupo italiano. O presidente da CPFL, Gustavo Estrella, reiterou, em recente entrevista ao Broadcast Energia, que a empresa está analisando lotes do certame, mas salientou que a companhia aumentou a previsão de investimentos na CPFL Transmissão (ex-CEEE), o que considerou como uma das principais perspectivas de criação de valor no segmento.

A estratégia da CPFL permanece com foco em lotes menores, enquanto sua controladora, a chinesa State Grid analisa a disputa nos empreendimentos maiores. Na Equatorial, a visão é de que os certames previstos para este ano têm “boas oportunidades”, mas o diretor presidente da empresa, Augusto Miranda, não detalhou a estratégia da empresa.

Em teleconferência com analistas e investidores sobre o resultado da companhia no primeiro trimestre, o executivo evitou comentar sobre as expectativas em relação ao próximo leilão, disse apenas que os lotes ainda estão sendo analisados. A apresentação teve grande foco na Equatorial Goiás, antiga Celg-D, que foi adquirida no segundo semestre de 2022, aumentando o endividamento da companhia, que, ainda assim, é considerado saudável por seus executivos.

Especialistas apontam que a alavancagem da empresa, que fechou março em 3,9 vezes dívida líquida/Ebitda, torna uma potencial aquisição da Enel Ceará um desafio. Mas que não haveria a mesma preocupação com novos projetos de transmissão. Segundo o analista de Utilities do Itaú BBA, Marcelo Sá, a Equatorial deve obter uma melhora na geração de caixa até que os investimentos mais significativos em eventuais lotes conquistados neste ano sejam feitos.

“O investimento é feito ao longo de cinco anos. O primeiro ano é o tempo para conseguir licença ambiental. No outro, você começa a ter investimento, mas os mais pesados acontecem no terceiro e quarto ano. Então até lá desalavancagem da Equatorial já vai ter acontecido”, ponderou.

Continua após a publicidade

Empresas também avaliam parceria

A Cemig, por sua vez, demonstrou grande apetite. Apesar de descartar “loucuras”, o diretor da Cemig Geração e Transmissão (GT), Thadeu Carneiro da Silva, disse, em teleconferência, que a empresa participará “bastante competitiva” nos leilões de transmissão neste ano e buscará ao menos um lote do próximo certame. Dos 9 lotes que serão oferecidos, seis passam por Minas Gerais. Ele também afirmou que desta vez a empresa competirá sozinha, sem parcerias como aquela com Taesa, que já saiu vitoriosa em certames anteriores.

A formação de parcerias está na mesa da Alupar. O diretor-financeiro da empresa, José Luiz Goddoy Pereira, disse que ainda não haver definição se a empresa ofertará lances sozinha ou em consórcio. Parcerias também estão em discussão na Auren Energia, geradora que vem avaliando sua entrada no segmento de transmissão, mas ainda não tomou uma decisão, segundo o diretor presidente da companhia, Fabio Rogério Zanfelice.

O executivo afirmou que tema está em estudo, mas que o certame apresenta condições favoráveis e alinhadas com as expectativas de retorno da companhia. “Estamos negociando alternativas, não sabemos ainda [como vai ser] porque cada caso é um caso, estamos abertos a participar sozinhos ou em consórcio”, comentou.

Já a Neoenergia esclareceu que o acordo fechado com o GIC, fundo soberano de Cingapura, para a venda de 50% de seus ativos de transmissão permitirá a participação conjunta dos sócios nos certames do ano. O diretor-presidente da empresa, Eduardo Capelastegui, disse que apesar disso, a questão será avaliada individualmente. “Não temos obrigação de ir juntos aos leilões, mas temos interesse mútuo pensando em estrutura de capital para futuros sócios”, declarou na ocasião.

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., por sua vez, afirmou que a empresa estará presente nos leilões de energia deste ano. “Nós somos o maior player de transmissão brasileira, temos capacidade para continuar crescendo nesse segmento, mas não tínhamos capacidade financeira até pouco tempo, mas agora temos”, disse o executivo. Ele disse ainda que a participação no certame é “estratégica” e que buscará lotes que tenham sinergia com ativos que a Eletrobras já controla.