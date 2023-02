Com mercado ainda incerto, Will Bank deixa IPO para 2024

Felipe Felix: foco na operação do banco digital Foto: Will Bank Foto: Will Bank

O banco digital Will Bank vem se preparando para uma abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), mas a avaliação é que 2023 ainda será um ano difícil para essas ofertas. Por isso, deixou o projeto para 2024, mesmo ano em que pode fazer uma nova rodada de captação - a última foi em meados de 2021 e atraiu R$ 250 milhões de nomes como XP e Atmos.

O cofundador e CEO do Will Bank, Felipe Felix, afirma que o banco está se preparando para um IPO já há algum tempo, mas 2023 ainda deve ser um ano complexo para o mercado e o foco será na operação. “Quem sabe em 2024 tem uma janela melhor do que tem hoje. Aí seria uma opção”, diz o executivo.

Banco digital já concedeu crédito a 3,5 milhões de pessoas

O banco digital chegou ao fim de 2022 com uma carteira de crédito de R$ 3 bilhões e tem sido cauteloso em novos empréstimos desde 2021, em meio a uma pressão nas taxas de inadimplência. Com isso, Felix afirma que a inadimplência no banco caiu no ano passado na comparação com 2019, enquanto a do mercado piorou.

Em 2022, o Will Bank chegou a uma marca de 150 mil novos cartões emitidos por mês, com gastos mensais de R$ 1 bilhão. Ao todo, já concedeu crédito para 3,5 milhões de pessoas, a maioria no Nordeste.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 02/02/2023, às 15h56

