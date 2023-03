Com mercado de crédito apertado, bancos ficam com títulos de dívida da Hapvida

Ações da Hapvida acumulam queda de 54% em um mês na bolsa Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Um grupo de cinco grandes bancos ficou com os R$ 750 milhões em títulos de dívida (debêntures) emitidos pela Hapvida, o que ajudou a companhia de saúde a captar os recursos necessários para enfrentar seus atuais desafios financeiros. Originalmente, a Hapvida tinha intenção de captar montante maior e por um prazo mais longo. Entretanto, como os custos no mercado de crédito corporativo dispararam depois da crise das Americanas, a decisão foi alterar a operação.

Dessa forma, BV, Bradesco BBI, Itaú BBA, UBS-BB e Santander proveram recursos numa espécie de empréstimo-ponte com prazo de 12 meses. Cada um deu um cheque de R$ 150 milhões, o que totalizou R$ 750 milhões. Daqui a um ano, essas debêntures devem ser trocadas, aí sim, com uma oferta no mercado, por novos papéis e com prazo maior, de 5 ou 7 anos.

Empresa considera venda e locação de ativos

Os bancos irão receber remuneração de 1,70% somado ao CDI pela subscrição das debêntures. No mercado secundário, papéis mais longos da companhia pagam remuneração maior, por conta da crise no mercado de crédito. “O mercado de emissão de renda fixa está superparado”, diz o presidente de um banco de investimento.

Após anunciar mais um trimestre de prejuízo e acumular perdas de 54% em um mês na bolsa, a Hapvida anunciou na quarta-feira (8) que estuda mecanismos para melhorar sua estrutura de capital, incluindo aumento de capital e operação de venda e locação de ativos relevantes junto a potenciais investidores.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 09/03/2023, às 16h49

