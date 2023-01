Com mercado externo a toda, Brasil fica de fora e tem pior janeiro desde 2016

Refinaria Dos Bocas, da petroleira mexicana Pemex, que fez captação bilionária Foto: REUTERS/Edgard Garrido

O mês de janeiro termina com mais de US$ 60 bilhões em títulos de dívidas (bonds) de países emergentes emitidos no mercado internacional, com forte demanda dos investidores. Mas nenhum companhia brasileira foi ao mercado externo neste começo de 2023, algo visto pela última vez em 2016, auge da crise política que desencadeou o impeachment de Dilma Rousseff e dos efeitos da Operação Lava Jato. Nos bancos de investimento na Faria Lima, alguns nomes começaram a sondar o mercado e a expectativa é que em fevereiro alguma empresa vá captar no exterior, o que seria a primeira emissão externa brasileira em mais de 7 meses.

América Latina captou US$ 10 bilhões

A América Latina captou cerca de US$ 10 bilhões lá fora até agora e esse número deve aumentar rapidamente. Só na segunda-feira (30), duas empresas gigantes da região, a petroleira mexicana Pemex, e a chilena produtora de cobre Codelco, começaram a captar no exterior, em emissões bilionárias. Essas ofertas vêm na sequência de captações soberanas da Colômbia, que levantou US$ 1,6 bilhão na semana passada, e do México, com US$ 5,4 bilhões, o primeiro país emergente a ir ao mercado externo em 2023. Só nessa última operação, a demanda total dos investidores superou US$ 10 bilhões, um recorde para o país. Na empresa colombiana de petróleo Ecopetrol, que captou US$ 2 bilhões, a demanda superou US$ 6 bilhões.

Empresas têm conseguido tomar recursos no Brasil

Até países emergentes mais complicados, como a Turquia, conseguiram captar com sucesso no mercado internacional. Mas nada do Brasil. O responsável por mercado de capitais de dívida (DCM) do Bank of America no Brasil, Caio de Luca Simões, afirmou que dois fatores podem ter feito as brasileiras adiarem planos de captar lá fora. Primeiro porque estão conseguindo tomar recursos no Brasil. A evidência foi o recorde na emissão de debêntures em 2022, que somou R$ 271 bilhões. “As empresas não estão pressionadas do ponto de vista de liquidez para vir a mercado”, disse ele.

Incerteza sobre política fiscal também desestimulou captações

Outro fator que pesou foi o período de incerteza política e econômica que marcou a transição do governo desde o fim do ano passado, com dúvidas sobre a política fiscal e como seria a posse de Lula. Normalmente essas emissões externas começam a ser desenhadas no fim de novembro para virem a mercado no começo de ano. “No final do ano passado estava muito desafiador o cenário para as empresas começarem a trabalhar em captações.” Agora, o executivo do Bank of America diz que já há conversas engatilhadas, sem revelar nomes. “Voltamos a ter demanda, engajamento e tração. Tem expectativa de empresas captando em fevereiro.”

Cenário mais claro sobre juro nos EUA reduz volatilidade

No mercado internacional, executivos de bancos de investimento afirmam que o cenário ficou um pouco menos incerto com a inflação nos Estados Unidos, que deu mostras claras de estar cedendo. Assim, o Federal Reserve (Fed) deve desacelerar esta semana o ritmo de alta de juros e já pode estar bem perto de encerrar o ciclo pesado de elevações que marcou todo 2022. O reflexo imediato dessa percepção foi a queda da volatilidade no mercado futuro de juros, que estava travando emissões corporativas e soberanas em boa parte de 2022.

O ponto acima pode ser observado na curva de juros de longo prazo dos títulos do Tesouro dos EUA. A taxa do papel de 10 anos chegou a bater em outubro em 4,25% e em janeiro caiu para a casa dos 3,50%. O Bank of America projeta que o valor justo desses papéis está entre 3,25% e 3,75%. Outro fator técnico foi a melhora do spread de crédito das empresas, que ajuda a formar o preço dos bonds no mercado internacional. Após um pico em outubro, já caíram 0,80 pontos porcentuais, o que reduz o custo das emissões corporativas.

Poucas emissões em 2022 explicam demanda atual de fundos

Pelo lado da demanda, como 2022 foi muito fraco em emissões externas, os fundos estavam com caixa sobrando. Com o cenário um pouco mais claro agora para os juros americanos, foram às compras e as emissões saíram com livro de ordens bem acima dos valores que as empresas queriam levantar.

O mês de janeiro sem emissões externas brasileiras contrasta com os dados do mesmo mês em outros anos. No começo de 2022, somaram US$ 2 bilhões em cinco ofertas, uma freada em relação aos US$ 5,3 bilhões em janeiro de 2021 e os US$ 7,3 bilhões de 2020. As captações de todo o ano de 2022 ficaram em somente US$ 5,5 bilhões, uma fração da média de US$ 30 bilhões ao ano que as companhias costumam levantar lá fora.

