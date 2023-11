Com possível venda da Braskem, Novonor olha para fim de recuperação judicial

A Novonor é dona de 50,1% das ações ordinárias da Braskem e de 38,3% do capital total Foto: Caio - stock.adobe.com

A venda da Braskem deve trazer entre seus desdobramentos um pedido para saída da Novonor da recuperação judicial, processo iniciado em 2020 e que tinha entre suas premissas a venda da fatia da ex-Odebrecht na petroquímica.

Há conversas de aquisição da Braskem em andamento com a estatal de petróleo de Abu Dhabi, Adnoc, que, se forem para frente no atual modelo, deixarão a Novonor com uma participação de 3% em um de seus ativos mais valiosos. A partir de dividendos dessa fatia, a Novonor espera garantir fôlego financeiro e honrar compromissos financeiros com credores.

A Novonor é atualmente dona de 50,1% das ações ordinárias, o que lhe garante o controle da petroquímica, e de 38,3% do capital total. Sua parceira na Braskem é a Petrobras, detentora de 47% do capital votante e de 36,1% do total. O restante está no mercado.

Alienação da petroquímica é considerada passo importantíssimo

A venda da Braskem é considerada um passo importantíssimo para a Novonor para liquidar uma pendência de mais de R$ 15 bilhões com um grupo de bancos credores por empréstimos concedidos à então Odebrecht. Esse compromisso assumiu protagonismo dentro da empresa, dada a alienação das ações da Braskem, e a expectativa da Novonor é, com a venda, centrar maiores esforços da liquidação de outras dívidas.

O grupo, alvo da Lava Jato, assim como outras empreiteiras, enfrenta dificuldades para conseguir crédito, o que inviabiliza a recomposição de suas empresas. Mesmo a construtora OEC, que não pediu recuperação judicial, não atingiu premissas de ampliação de seu estoque de obras e está renegociando neste momento um passivo, que na realidade não é seu, mas dívidas contraídas pelo grupo com garantia da OEC.

Ou seja, o grupo precisa voltar a crescer, e com a amarra da recuperação judicial a perspectiva é limitada. Para saída da recuperação judicial, entretanto, após a venda da Braskem, um novo arranjo com credores é esperado, eventualmente por vias extrajudiciais. Todo o processo deve levar mais de um ano, segundo fontes, considerando que a Braskem mude de mãos no início de 2024 e que a Novonor assegure um pedaço da petroquímica capaz de lhe gerar dividendos.

Permanecer com um porcentual da Braskem faz parte da proposta, ainda não vinculante, da Adnoc. No entanto, não é um consenso entre os bancos, que na prática são donos das ações da Braskem e aguardam há anos uma solução para a dívida que ainda pesa em seus balanços. A Coluna apurou que a manutenção de 3% de ações pela Novonor é vista com certa restrição, uma vez que, ao final das contas, pode resultar em um porcentual menor de recuperação do que aquilo que emprestaram à Odebrecht.

A fatia da Novonor na Braskem está com cinco bancos: Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os dois primeiros socorreram a Odebrecht na antessala da recuperação judicial. Por isso, têm prioridade no recebimento dos recursos.

Proposta da Adnoc é de R$ 10,5 bilhões

A Adnoc formalizou há duas semanas uma proposta não vinculante de R$ 10,5 bilhões pela participação indireta da Novonor na totalidade (38,3%) do capital social da Braskem. O valor é equivalente a R$ 37,29 por ação da Braskem. Conversas estariam em andamento com a Petrobras em torno de um desejo da petroleira árabe para a composição de um controle compartilhado.

Depois de várias tentativas de venda da Braskem nos últimos anos, o processo é o mais avançado desde a desistência da holandesa LyondellBasell do ativo em 2019 e parece estar finalmente próximo de um desfecho. Mas várias etapas precedentes ainda têm de ser cumpridas, como o aceite da Petrobras e uma diligência na Braskem pela Adnoc.

A Odebrecht entrou com pedido de recuperação judicial em 2020 envolvendo dívidas próximas de R$ 90 bilhões, sendo que 40% delas correspondem a dívidas entre empresas do grupo, acionistas e ex-executivos. Nesse passivo se somam os R$ 15 bilhões em dívidas com os bancos e os compromissos com o acordo de leniência firmado pelo grupo na Lava Jato.

Procurada, a Novonor não comentou.





