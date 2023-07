Com turbulência ficando para trás, Iridium prepara novos fundos de investimento

Iridium planeja lançar um fundo de infraestrutura para ser listado em bolsa Foto: J.F.Diorio / ESTADÃO CONTEÚDO

A gestora Iridium está retomando as captações e lançando fundos depois de atravessar um período de turbulência e de saques pesados em seus fundos de renda fixa corporativa, causados pela alta do juro e o evento Americanas. O sócio e responsável pela gestão e análise de crédito da Iridium, Yannick Bergamo, conta que os investidores estão aos poucos voltando e que já reduziu para 35%, de 60% no fim de 2022, o total de recursos alocados em caixa dos fundos.

Com esse colchão de caixa, a gestora pode fazer frente aos resgates e evitar a venda descontrolada de debêntures e outros títulos. Bergamo disse também que o fato da casa ter fundos imobiliários relevantes blindou as receitas da gestora nesse momento mais difícil do mercado.

A Iridium tem R$ 3,5 bilhões em fundos de crédito corporativo com possibilidade de resgate bem curto, entre um dia e três dias. Outros R$ 3,5 bilhões estão alocados em fundos imobiliários, sendo R$ 3 bilhões no IRDM11, um dos maiores do segmento.

Iridium vai lançar fundo de infraestrutura de até R$ 300 milhões

Agora a Iridium vai lançar um fundo de infraestrutura, fechado e que no futuro deve ser listado em bolsa para proporcionar ao investidor um dividendo mensal. Ele pode chegar a R$ 300 milhões e as captações começam no final do terceiro trimestre. O sócio da gestora afirma que esse fundo é uma “evolução” do primeiro, que era um fundo aberto e com possibilidade de resgate em 30 dias.

Nesse ciclo de crescimento, a gestora prepara novas captações nos fundos imobiliários e ativos não líquidos nos próximos 12 meses. No conjunto, as captações, incluindo o fundo de infraestrutura, podem chegar a R$ 1 bilhão.

