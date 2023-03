Compass, do grupo Cosan, desiste de fazer proposta pela ES Gás

Governo capixaba recebeu duas propostas para o leilão de privatização da concessionária de gás Foto: André Valentim/Agencia Petrobras

Em meio a um grande volume de investimentos já programados e diante de um cenário econômico ainda incerto, a Compass, subsidiária do Grupo Cosan, desistiu de oferecer uma proposta financeira pela distribuidora de gás canalizado Es Gás, que será privatizada em leilão na B3, em São Paulo, na sexta-feira, 31.

Com forte atuação no setor de gás natural, a Compass é controladora da Comgás, que é uma das três concessionárias no Estado de São Paulo, e da Sulgás, no Rio Grande do Sul, além de ter participação em outras 11 distribuidoras por meio da Commit (antiga Gáspetro), na qual detém 51%. A empresa chegou a avaliar o ativo e era considerada a companhia com maior potencial para arrematar a ES Gás no leilão.

O interesse na distribuidora capixaba foi, inclusive, manifestado publicamente pelo diretor-presidente da Cosan, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, durante teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2022. Na ocasião, ele disse que estavam analisando e que a decisão sobre a participação seria tomada em outro momento.

“É um ativo que está na nossa área de negócios, a gente olha. Nesse caso, estamos avaliando e no momento correto vamos tomar a decisão”, afirmou o executivo durante teleconferência de resultados da empresa no quarto trimestre de 2022, realizada na manhã de terça-feira.

Energisa também era vista como potencial compradora

Outra empresa que era considerada potencial compradora é a Energisa, uma das principais companhias do setor elétrico, com experiência em geração, transmissão e distribuição de energia em diversas regiões do País. Procurada, a Energisa disse que “está sempre atenta em relação as oportunidades de mercado, mas não comenta aquisições ou possível interesse em ativos”. Já a Compass não retornou a antes do fechamento desta nota.

Continua após a publicidade

Além dessas empresas, havia também um grupo de empresários locais que cogitavam entrar num consórcio para gerir distribuidora. Para o certame de sexta-feira, o governo recebeu duas propostas, o que praticamente determina a privatização da concessionária de gás canalizado. O valor mínimo das propostas é de R$ 1,3 bilhão.

Esta coluna foi publicada no Broadcast Energia no dia 28/03/2023, às 17h11

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse