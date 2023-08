Conselho Nacional do MP orienta atuação de promotores em recuperações judiciais

Objetivo é que documento sirva de baliza para os MPs no auxílio das decisões dos juízes, além de prevenir fraudes, esvaziamento patrimonial e prejuízo aos credores Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A fim de tornar os processos de recuperação judicial e falência mais seguros e transparentes, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), órgão que fiscaliza os Ministérios Públicos (MPs), publicou, neste mês, uma recomendação com as diretrizes sobre a atuação dos promotores nesses casos. O objetivo é que o documento sirva de baliza para os MPs no auxílio das decisões dos juízes, além de prevenir fraudes, esvaziamento patrimonial e prejuízo aos credores.

A recomendação foi publicada no dia 10 de agosto, assinada pelo presidente do CNMP, o Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras. Uma das motivações é o receio da “aplicação ineficaz” da lei que “gera prejuízos sociais gravíssimos, seja pelo encerramento de atividades viáveis, com a perda dos potenciais empregos, tributos e riquezas, seja pela manutenção artificial do funcionamento de empresas inviáveis”, diz a recomendação.

Como mostrou o Broadcast, uma série de recuperações judiciais têm sido questionadas por credores, como o processo da Coesa, ex-OAS, da Light, da Petrópolis, Americanas, Oi e Brasil Comercializadora, que já fez o pedido, mas ainda não teve ele deferido, por falta de documentação.

MPs devem ser mais rígidos na fiscalização dos processos de recuperação

De acordo com o conselheiro do CNMP Daniel Costa Carnio, que coordenou os trabalhos para criar o documento, os MPs serão mais rígidos na fiscalização. “O MP estará, a partir de agora, melhor preparado para garantir idoneidade do uso desses institutos, para garantir a legalidade e maior transparência”, afirma. “A partir de agora, vai haver uma fiscalização maior sobre esse tipo de processo”, completa.

Carnio também é juiz da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) e secretário-geral do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências (Fonaref) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que criou uma recomendação para balizar os salários dos administradores judiciais.

Continua após a publicidade

Segundo o conselheiro, era preciso aprimorar a lei de recuperações judiciais e falências de 2005, atualizada em 2020. Ele integrou a comissão no Congresso para a reforma da legislação. “Não adianta ter uma lei reformada, se não tivermos um ambiente institucional propício para a aplicação desta lei. Temos que ter juízes especializados, administradores judiciais bem treinados e o MP sabendo exercer sua função”, afirma Carnio. A atuação do MP nas recuperações judiciais era algo “muito randômico”, principalmente pela falta de promotores especializados. “Ninguém sabia o que o MP ia falar, se ia falar, o que pode ou não”, diz Carnio.

Recomendação unifica papel do MP

Além disso, a lei deixa opcional a intervenção do órgão em alguns momentos, por isso, muitos juízes não pedem a participação do MP antes do processamento de uma recuperação judicial. Isso aconteceu, por exemplo, nos casos da Americanas, Light e Oi, segundo o membro do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e professor de direito empresarial Juan Vazquez, que também integrou o grupo de trabalho para a criação da recomendação. “O promotor interveio porque tomou ciência do processo sem a necessidade do juiz intimar. E não ia ser intimado, só depois do processamento”, diz.

De acordo com ele, a falta de uma recomendação que unificasse o papel do MP nos processos de recuperação e falência “criou um cenário de verdadeira dissonância, onde cada um age de uma maneira”. “Ficou um cenário sem regras”, completa.

“A maioria deles [promotores] não tem conseguido ter diálogo com o juiz. O juiz simplesmente ignora o MP. Temos que ter uma postura muito pró ativa, como nestes casos (Americanas, Light e Oi), que são casos de repercussão”, diz Vazquez. “Tem vezes que, quando o juiz dá vista do processo, tem uma decisão de seis, oito meses atrás que preciso recorrer”, diz ele, o que torna mais difícil a reforma da decisão.

Remuneração do administrador judicial deve ser observada, diz MP

Ele defende que a participação do MP é sempre bem-vinda porque a função do órgão é “garantir a moralidade à ordem a econômica”. “O MP precisa atuar. A última palavra é sempre do Judiciário, mas é preciso lançar luz a certas questões, como remuneração aparentemente excessiva do administrador judicial”, diz. Por isso, a recomendação publicada pelo CNMP coloca o MP novamente em um papel de protagonismo.

Continua após a publicidade

A recomendação diz que o MP deve atuar em casos de autofalências, quando a própria empresa pede a quebra e em casos de insolvência transnacional, quando há outras empresas no exterior. Também deve fiscalizar a legalidade do plano de recuperação judicial - se houve quórum suficiente e se não houve manipulação de votos. A viabilidade econômica do plano não deve ser analisada, pois isso é decisão dos credores.

Já no caso de tutelas antecipadas, liminares que adiantam os efeitos da recuperação judicial, é opcional. “A não ser que haja alguma situação muito específica que justifique a tutela do interesse público, quando a maioria dos credores é vulnerável, por exemplo, não é obrigatória a intervenção”, diz Carnio. “A manifestação do MP em todo e qualquer caso acaba atrasando um procedimento que tem que ser célere”, explica o conselheiro.

Combate à fraude pode ocorrer antes de pedido ser aceito pela Justiça

Sempre que houver indícios de fraude, o MP deve atuar para auxiliar o juiz, mesmo antes de aceita a recuperação judicial pela Justiça. O órgão pode pedir, por exemplo, a instauração de uma investigação e a realização de uma constatação prévia, uma perícia para se verificar a real situação financeira da empresa. “A constatação prévia serve para não deferir o processamento de recuperações judiciais ‘kamikazes’, que são aquelas sem pé nem cabeça, onde não há empresa, não há empregos a serem tutelados, e também melhorar a qualidade da documentação para dar mais confiança para os credores”, diz Carnio.

No caso de investigações, Carnio recomenda ainda que o MP da falência deve atuar em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT) e até Grupos de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaecos), especialmente nas situações de desvio de patrimônio.

A recomendação não é vinculativa, ou seja, o promotor pode ou não seguir as orientações. No entanto, se houver uma atuação oposta às diretrizes que cause prejuízo, ele terá de explicar ao CNMP o motivo de não ter seguido a recomendação.





Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 25/08/23, às 13h20.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.