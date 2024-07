Consultoria FCamara vai a Dubai de olho em negócios no oriente

O co-CEO do grupo, Arthur Lawrence, afirma que a entrada em Dubai toma carona no projeto do emirado de reduzir a dependência da economia da exploração de petróleo. Graças a essa guinada, a região passou a receber operações de empresas inovadoras de todo o mundo, com foco em setores como o de tecnologia para a saúde.

A FCamara tem operações internacionais em Portugal, Reino Unido e Holanda, e prepara também a entrada nos Estados Unidos por meio de aquisições. A principal operação é a brasileira, criada há 16 anos pelo CEO da empresa, Fabio Camara. A consultoria participou do desenho do Open Finance brasileiro, e atua junto a bancos, como o Pan, para desenvolver negócios e buscar eficiências operacionais a partir do sistema de compartilhamento de dados bancários.

Faturamento

Este ano, o grupo espera obter faturamento de mais de R$ 500 milhões, o que o manteria com a média de crescimento anual de 35% nos três anos anteriores. A expectativa é fazer com que mais da metade da receita venha de fora do País nos próximos anos. Para tal, quer fazer aquisições de empresas de porte global nos EUA nos próximos anos.